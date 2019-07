Sanidad contrata un nuevo médico para cubrir la plaza de Rábano y Viñas

La Consejería de Sanidad ha cubierto la plaza de facultativo del partido médico de Rábano y Viñas, vacante desde el pasado día 2 de julio al jubilarse la médico que allí desarrolló su labor durante los últimos años.

Así lo confirmaron en la tarde de ayer sábado a este periódico fuentes de toda solvencia cercanas a la Junta de Castilla y León, cuya nueva consejera Verónica Casado visitará mañana lunes Alcañices para reunirse con los 13 alcaldes de los 12 partidos médicos que integran, con 62 pueblos, la Zona Básica de Salud de Aliste: los 12 municipios integrados en la Mancomunidad de servicios Tierras de Aliste más el de Pino del Oro. Allí Casado comunicará oficialmente la cobertura de la plaza a los alcaldes y muy en concreto a los dos más afectados: Carina Nepomuceno Gago (Rábano) y Bernardo Casado Fernández (Viñas). La consejera ha firmado el contrato para cubrir esta vacante en la misma semana en que tomó posesión del cargo.

El partido médico de Viñas y Rábano está integrado por cinco pueblos de dos municipios diferentes que suman 412 empadronados, una cifra que no tiene por qué corresponder con el número de pacientes: Viñas (101), Ribas (43), Rábano (84), Sejas de Aliste (132) y San Mamed (52). Por norma general, como en todos los pueblos, hay muchos jubilados que se mantiene empadronados en otros lugares y viven en el medio rural durante la primavera, el verano y parte del otoño.

La baja por jubilación de la médico de la demarcación obligaba a realizar varios cambios en los horarios de las consultas médicas, según el documento expuesto en los consultorios y rubricado por el gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Francisco José Montes Villameriel.

Temporalmente sólo se pasarían consultas tres días de la semana: los martes en Viñas (a las 10 horas) y Sejas (a las 12), los miércoles en Rábano (10) y San Mamed (primero y tercero de cada mes a las 12 de la mañana) y Ribas (el segundo y cuarto a las 12 horas). Los jueves en Viñas (a las 10) y Rábano (a las 12). Lunes y viernes no hay consulta. Fuera del horario de consulta se facilitaron dos teléfonos para su localización, uno de ellos el del Centro de Salud de Aliste (Alcañices), con urgencias de lunes a viernes de 15 horas a las 8 del día siguiente y durante todo el día los sábados, domingos y festivos.

La Zona Básica de Salud de Aliste debería contar con 12 médicos de familia y 4 médicos de área. Cuando se cubra la plaza de Viñas y Rábano habrá 10 médicos de familia –siguen vacantes las plazas de Trabazos y San Vitero–, y de área solo hay dos, pues una fue trasladada hace meses a Benavente y otra se encuentra de baja.

Hay que tener en cuenta que los médicos de Mahíde y Rabanales no pasan guardias. A ello se suma que los dos médicos que pasan guardia al día siguiente no trabajan, con lo cual el resto de compañeros acumulan sus consultas. El problema, se reconoce, no es la población si no la dispersión geográfica y que hay mucha gente mayor. Cumplir horarios se ha convertido en una tarea prácticamente imposible.

Los alcaldes de la mancomunidad Tierras de Aliste propondrán a consejera de Sanidad cubrir todas las plazas de médicos y enfermeras y que se les pague lo que se merecen por lo que califican como una "magnífica labor profesional y humana en los consultorios y urgencias".