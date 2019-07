El cura Luis Santamaría deja el sacerdocio para casarse: "Me he enamorado, esta es mi última misa"

Las campanas de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Muelas del Pan repicaron lanzando al tímido viento su llamada al rezo y a la devoción a orillas del embalse del río Esla. Sol y calor, todo apuntaba a un día normal y propio del verano, allá por mediados de julio, cuando las fiestas patronales están a tiro de piedra. Pero no lo era, los feligreses caminaban hacia el templo sin saber que iban a asistir a una misa con carácter especial.

Luis Santamaría del Río salió al altar e inició la santa misa, una que tardarán en olvidar los moleños. Llegó el momento del predicado, pero no, fue el momento del dictado, el del corazón del cura: "Me he enamorado, esta es mi última misa, dejo los hábitos y me caso en septiembre", anunció el sacerdote ante sus feligreses, sorprendidos por la noticia que les dejó a la par felices por su amigo y tristes por perder a un cura muy querido.

Luis Santamaría del Río nació en Zamora el 19 de octubre de 1982 y era uno de los dos únicos sacerdotes de origen alistano que quedaban en el Arciprestazgo. El otro es el veterano Pablo Cisneros Cisneros, natural de Grisuela de Aliste, que desarrolla actualmente su labor en la unidad de Acción Pastoral de Fornillos. Santamaría del Río es originario de Ferreras de Abajo.

Luis Santamaría del Río entró en el Seminario Menor de Toro en 1993, pasando en 1995, con su traslado, al edificio de "San Atilano" en Zamora capital, siguiendo con sus estudios en el Instituto Claudio Moyano. Pasó al Seminario Mayor en el año 2000. Fue ordenado sacerdote el 26 de octubre de 2008 junto a Florentino Vaquero y Fernando Lorenzo Martín(actual arcipreste de Aliste y Alba). En el año 2007 se licenció en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. En 2005 cofundó la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y es uno de los mayores expertos de todo el mundo en esta materia.

Una vez completados sus estudios hizo su aprendizaje en Muelas del Pan junto a los sacerdotes Florencio Gago y Esteban Vicente. El 18 de noviembre de 2008 tomó posesión como párroco titular de la parroquia moleña de Santiago Apóstol, encargado también de Almaraz de Duero, Almendra y El Campillo en el Arciprestazgo de Tierra del Pan, y de Ricobayo en el Arciprestazgo de Aliste y Alba (donde luego asumiría también las parroquias de Villanueva de los Corchos y Villaflor). Casi ocho años desarrolló allí su labor.

El obispo de Zamora Gregorio Martínez Sacristán había despertado el interrogante con el último traslado de varios sacerdotes de la diócesis, pues Luis Santamaría del Río era relevado de Muelas del Pan pero no tenía nuevo destino. El nuevo reparto decidido por el prelado supone que las tres parroquias albarinas de Luis Santamaría se repartirán entre dos curas diferentes: Villaflor y Villanueva de los Corchos las asumirá Millán Núñez Osorio, y en Ricobayo ejercerá Manuel Rubio Maldonado, recién ordenado y designado nuevo párroco de Almendra.

Hasta ahora el Arciprestazgo de Aliste y Alba (con un total de 9.743 habitantes), que cuenta con 84 parroquias, ha sido atendido por siete sacerdotes que bajan a seis con la marcha de Luis Santamaría. Cada cura atiende una media cercana a los 1.400 feligreses.