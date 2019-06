Feria de plato y zapato en Porto

A.S.

Un grupo de mujeres aprovecha el mercado del ferial para hacer compras. A.S.

La segunda feria ganadera del año de Porto se desarrolló ayer sin una sola res en el recinto ferial. La totalidad de la cabaña ganadera pastea desde el comienzo de la primavera en las Sierras de Porto. En el núcleo potexo están censados tres ganaderos de vacuno y equino, lejos del medio centenar de hace un cuatro de siglo.

El alcalde, Francisco Blanco Corrales, expresó ayer su voluntad de "potenciar la feria equina" y tiene previsto mantener una reunión con los ganaderos para la feria del mes de julio. Blanco señaló que el equino presenta "mayor potencial", ante el descenso del vacuno. En estas semanas, la nueva corporación se está poniendo al día "en subvenciones y ayudas a las que podemos acceder" para mantener la única feria ganadera que se conserva en la comarca, a la vez que centenaria. No faltaron a cita fueron los vendedores ambulantes que cubren las necesidades de las vecinas, principalmente. Ayer ni faltó el puesto de los zapatos, como anunciaba una vecina. Algunos de los vendedores como Antonio Afanes llevan más de 20 años desplazándose hasta Porto desde Cualedro (Orense). Su sobrino Antonio Días lleva poco tiempo. Las vecinas llevan años haciendo la compra de productos en el camión ambulante. En esta feria lo que más se vende "el bacalao".

Visitantes como Javier Rodilana, casado en Porto, lleva 46 años desplazándose desde La Seca, en Valladolid. Es viticultor y miembro de la cooperativa de La Seca. Todos los años regala algunos litros de vino casero a sus convecinos portexos. "El mejor pulpo lo he comido en Porto" afirma Rodilana. A pocos metros, la pulpeira de Verín, Teresa Castro, conoce bien el camino tras 41 años desplazándose hasta la feria de Porto, primero solo la de agosto y a medida que se fue ampliando el calendario, fue ampliando sus desplazamientos. Esta feria de junio "es la más floja" aunque ha traído 40 kilos de pulpo para suministrar al pueblo y los visitantes, a la puerta del bar de Sole Bruña "El Rabel", otro de los establecimientos legendarios. No hay ninguna duda "las mejores pulpeiras salieron de Orense" dice con determinación mientras pesca pulpos en el caldero. A partir del mediodía la cosa se anima. El pulpo ha bajado algo de precio pero sigue alto. El pulpo no es animal de compañía, es animal de plato en las ferias.

El pueblo de Porto aumentó casi un 50% su población, con el encuentro familiar anual de los Villalva, casi 80 personas descendientes de los Villalva Montero que tuvieron 14 hijos. Desde hace 12 años las diferentes líneas de la familia dispersas por Madrid, Salamanca, Zamora, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Orense y La Coruña, llegan con sus caravanas para pasar un fin de semana en Porto.

La familia Villalva mantiene la unión con el pueblo de la infancia de los hermanos como Nazario y Teresa, son 7 chicos y 7 chicas. Su padre estuvo destinado como inspector de Aduanas en Zamora donde se aficionaron a los deportes de nieve, con el monitor Manolo Bello. Nazario recuerda cuando "la cruz de Peña Trevinca estaba entera" y que la colocaron los miembros de Montañera Zamorana. Su hermana recuerda las visitas a Peñas Blancas y las cabalgatas de Reyes, porque pasaban las navidades en Porto. Parte de la familia se repartió ayer a las dos excursiones de zapato y zapatilla programadas, una de ellas a Peña Trevinca para los más fuertes, y otra más cerca para los pequeños.