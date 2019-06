´Alcaldes por decisión popular

La proclamación de alcaldes en Sayago, tras tomar ayer el bastón de mando, inicia una nueva etapa en la vida municipal de la comarca. Los nuevos Equipos de Gobierno, que en numerosos casos es una continuidad de regidores, parten con renovadas ilusiones o con proyectos de cambio en el caso de gobernar los Ayuntamientos nuevas formaciones. Así como en algunos casos la formación de las Corporaciones ha sido un mero "trámite", sin bastón de mando siquiera, en otros reinó la formalidad; y así como hubo casos de madurez y buena sintonía democrática, hubo casos de formas poco cordiales y de mal perder.

El Ayuntamiento de Fermoselle, gobernado durante los últimos 25 años por el PP, ha pasado a manos de la Agrupación Independiente Fermoselle Atrévete nacida. La popular Angelines Domínguez hizo entrega del bastón del mano al nuevo alcalde José Manuel Pilo Vicente, que juró, "por mi pueblo", con cumplir la Ley. Calificó de "un honor recibir el bastón que -precisó- no es más que un símbolo de poder que emana del pueblo, y se transmite a quienes hemos de dirigir su destino, y que yo vuelvo a entregar a quien no lo ha entregado: al pueblo". Aludió al nacimiento de la formación política de una "Plataforma que lo que hizo fue canalizar una serie de reivindicaciones que, tras lo los incendios, puso al descubierto la cantidad de carencias de todo el Parque Natural". El nuevo regidor insistió en el criterio de que "si no hay unión será difícil que puede conseguirse nada". Recordó como "baluartes" y como forjadores de unión a los alcaldes Galiana y Hermenegildo Piriz. "Es claro que la unión va a ser la fortaleza que hará mover la palanca para que cambien los que están arriba: Diputación, Junta de Castilla y León, Gobierno Central y la Comunidad Europea porque mucho de lo que nos es necesario tiene que llegar desde arriba, y tienen que enterarse de nuestras necesidades". Rescató al filósofo Sócrates para subrayar que "el conocimiento nos hará libres", y abogó por el conocimiento, la cultura, la información, el estudio, la lectura. Fue entonces cuando sorprendió al público que abarrotaba el salón al sacar del bolsillo una pistola. ¡Que no se asuste nadie, esto no es lo que parece: es un libro! "Lire n`est pas un crime" (Leer no es un crimen). Al acto asistieron representantes de Mogadouro, Sendim, de la Plataforma Ciudadana Viriatos, cuya representante Ana Parriego, propondrá a Fermoselle como sede de la España Abandonada.

Nada más dar por terminado el acto los concejales populares abandonaron el salón. Alejandro Fermoselle, que pasará a la oposición, dijo que la ejercerá "de una forma positiva, pero rigurosa".

El alcalde de Bermillo, Raúl González señaló que "es un honor y una responsabilidad". Agradeció todos los respaldos e incluso al personal del Ayuntamiento que" ha hecho que su gestión sea un éxito al poner siempre delante la Institución y los intereses de los vecinos . Incluso alabó la gestión de la oposición que hace su labor "cuando se hace el control con respeto y la crítica constructiva". "Es momento de ponernos a trabajar y de conseguir lo mejor para nuestro pueblos porque es lo que esperan nuestros vecinos" expresó antes de recibir el aplauso de todos los corporativos.

El Ayuntamiento de Moralina pasará a ser gobernado por el PP, con Obdulio Cabezas, como alcalde. Fue un pleno "de trámite". En Salce el popular Rubén Gómez continuará al frente de la Institución local, como lo hará, en Villar del Buey, José María Nieto Vaquero, del PP, en Carbellino Benito Sánchez o en Fariza. el socialista Manuel Ramos. Villardiegua de la Ribera ha vuelto a manos del PP y María Luisa Pablo ejercerá de alcalde tras proclamarse en un pleno que dejó como gesto antidemocrático la no presentación del representante socialista, que perdió el puesto de regidor.