El PSOE de Villalpando denuncia amenazas anóminas a la familia de su portavoz

El PSOE de Villalpando denuncia que la familia de su candidata en las pasadas elecciones, Rosa Ana Fernández, ha recibido una nota anónima en su negocio con amenazas explícitas para que los dos ediles del grupo socialista apoyen el próximo sábado al candidato de Ciudadanos, Ciriaco Gallego, y que este sea investido alcalde.

El anónimo apareció el pasado martes por la tarde en la pastelería que regenta la familia de Rosa Ana en Villalpando, un negocio familiar en el que también trabaja la propia concejala, pero dirigido a su suegra. El autor o autora de la amenaza se hace pasar por una clienta de la tienda y advierte a la mujer que si su nuera no acepta un pacto con Ciriaco de alcalde "perjudicaría mucho al negocio familiar porque ibais a perder mucha clientela". La nota contiene burdas faltas de ortografía a pesar de estar escrita a ordenador por alguien que, al parecer, ha decidido ignorar el autocorrector aunque sí ha sido capaz de destacar en letras mayúsculas y negritas la parte más importante de la amenaza. En el exterior de la nota está escrita a mano la dirección de la persona que debía leer la carta: "Maria Jesus, viuda de Angel Alejos, Pasteleria Liceo, Villalpando", también sin tildes, en mayúsculas y con un trazo forzado para dificultar un posible peritaje caligráfico.

Los socialistas sacaron dos concejales en los comicios del pasado 26 de mayo, y son el tercer partido por detrás de Ciudadanos, con tres ediles, y del PP, con cuatro. La intención de los integrantes de la candidatura del partido naranja es formar coalición con los socialistas para desalojar de la Alcaldía al actual regidor, el popular Félix González Ares.

Sin embargo, la decisión tomada por los nueve integrantes de la lista del PSOE es presentar a Rosa Ana Fernández como candidata en el pleno de investidura "porque nosotros nos hemos presentado para ganar, poner en marcha nuestro propio proyecto y trabajar por el bien del Ayuntamiento de Villalpando, no para echar a nadie, no nos presentábamos ni contra el PP ni contra Ciudadanos, y no hemos ganado", explica la propia Rosa Ana Fernández, quien advierte que desde que se tomó esa decisión vienen recibiendo "presiones" para pactar con Ciudadanos. Que los concejales del PSOE voten a su propia candidata, o que se abstengan, significaría en la práctica que saldría elegido alcalde el candidato del PP con el apoyo de sus cuatro ediles, por tener más votos de los villalpandinos que el resto de candidatos.

Una decisión que después de haber recibido la nota amenazante se convierte en "irrevocable", aseguraba la candidata del PSOE a este diario: "Esto es la gota que colma el vaso, es intolerable que en un pueblo estemos con amenazas, y encima anónimas y cobardes, contra toda una familia", afirmaba indignada Fernández, quien explicaba que hasta ese momento las vías de comunicación con Ciudadanos habían permanecido abiertas. "De hecho yo no había querido salir en la prensa y comunicar nuestra decisión de abstenernos hasta ahora", recuerda Fernández. La socialista no duda en emprender acciones legales para dar con la persona responsable de la nota y que pague por sus acciones.

Según ha podido saber este diario, en la última semana los socialistas habían ofrecido la opción de una coalición con la propia Rosa Ana de alcaldesa, algo que Ciudadanos habría rechazado, aunque desde el PSOE "seguíamos dispuestos a escuchar" hasta el momento en el que apareció el anónimo. A pesar de todo, más allá de lo político, la relación personal entre Rosa Ana Fernández y el alcaldable de Ciudadanos no está totalmente rota. Según explicó más tarde la socialista a este diario, recibió una llamada de Ciriaco Gallego en la que le expresaba su total rechazo y condena por las amenazas recibidas por su familia, que nada tenían que ver con él, y se ofrecía para acudir con ella a la Guardia Civil a denunciar los hechos.

Además, Ciudadanos Villalpando expresó en sus perfiles en redes sociales su "condena tajante" de los hechos. Sin embargo, el mismo partido sacó otro comunicado en el que se quejaban de "las injustas acusaciones del PSOE hacia nuestro grupo" y aseguraban que el pacto ofrecido a los socialistas no es "para echar a nadie" sino "para conformar un equipo para los próximos cuatro años compuesto por vecinos de Villalpando, apostando pensamientos renovadores y nuevas formas de entender la política", y criticaban que dicho acuerdo no ha llegado a buen puerto porque "a Rosana Fernández solo le interesa la Alcaldía". El comunicado concluye con una mensaje para la portavoz de los socialistas: "quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa".