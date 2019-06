COAG critica la mayor protección del lobo "sin contar con lo que hay en cada zona"

La organización agraria de Unión de Campesinos-COAG critica que el Ministerio de la Transición Ecológica haya procedido a asegurar aún más la conservación del lobo al Sur del Duero, con su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas "sin contar con lo que hay en cada zona y territorio". El responsable de Medio Ambiente José Manuel Soto señala que "no compartimos la declaración de protegido que se ha dado al lobo porque la realidad es que los daños se multiplican cada año y la Administración debe de tener en cuenta algunas medidas de control de la especie".

Expone su temor a que esta decisión del Ministerio favorezca el incremento de la población de lobo y, en consecuencia de los daños, "así como un mayor problema a la hora de solicitar el abatimiento de ejemplares conflictivos por su ataques al ganado".

Criticó que los responsables del Partido Popular que han gobernado la comunidad de Castilla y León en los últimos años "hayan perdido el tiempo" prometiendo cambiar el estatus del lobo, a sur del Duero, e indica que "desde el primer día se les dijo que no lo iban a modificar y lo única que ha valido es para que se fuera multiplicando". Dijo "no entender que ahora quieran protegerlo todavía más cuando hay que tomar medias para intentar que no haya daños".

El Ministerio de Transición Ecológica justifica la inclusión del lobo en el Listado y en el Catálogo de Especies Amenazadas en su adecuación a las diferentes normativas y directivas europeas y españolas en vigor, y "considerando los nuevos conocimientos sobre la distribución de la especie".

Tanto las organizaciones agrarias como las asociaciones y los ganaderos al Sur del Duero han mantenido su posición de que el lobo "es incompatible" con la explotación y los aprovechamientos ganaderos en extensivo.