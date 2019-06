Más de 18.000 turistas han visitado la iglesia y la exposición contigua

Alejandro Bermúdez

A la lista de atractivos turísticos que invitan a visitar San Martín de Castañeda, como las imponentes vistas del Lago de Sanabria, la subida a la Laguna de Peces o el vetusto Monasterio de Santa María se une desde este fin de semana también el Punto de Información del Románico Atlántico que se ha habilitado en la antigua Casa del Parque, junto al mismo monasterio. Un rincón que inauguraban ayer el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, y el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Enrique Saiz.

El objetivo de este Punto de Información es que sirva de centro de recepción de visitantes para que conozcan tanto la historia del propio monasterio de San Martín de Castañeda como la rehabilitación del templo desarrollada en el marco del Plan Románico Atlántico, así como la forma en la que se cuida y gestiona el monumento a través de las nuevas tecnologías.

Todos los elementos instalados en este espacio se han diseñado de tal manera que no oculten la propia belleza de la casa rectoral del monasterio –su uso original–, tales como textos impresos sobre cristal o proyecciones sobre la piedra de las paredes. Allí los visitantes pueden observar en diferentes pantallas las mediciones de las condiciones de temperatura y humedad de la iglesia captadas gracias al sistema de monitorización del patrimonio (MHs) desarrollado por la Fundación Santa María la Real. También se exponen imágenes de otros monumentos restaurados dentro del Plan Románico Atlántico por la Junta de Castilla y León y la Fundación Iberdrola. De acuerdo con el director de Patrimonio, Enrique Saiz, este nuevo Punto de Información permite que los turistas se sepan "no solamente que están ante un magnífico edificio de origen medieval, sino que todas las instituciones hemos utilizado este edificio como modelo de un nuevo modo de gestión cultural que es innovador en España, y yo me atrevería a decir en Europa, y que contempla una gestión sostenible del patrimonio, eficiente tecnológica y económicamente, con una visión inteligente y una gestión constante, que no acaba en la restauración y que está al servicio del desarrollo del territorio, que sirve para mejorar la afluencia de visitantes de manera continua".

En la última intervención se acondicionó la sacristía como capilla para el culto diario y se instalaron por todo el monasterio distintos sensores que permiten aclimatar la zona restaurada abriendo automáticamente las ventanas cuando las condiciones climatológicas son mejores fuera que dentro, y cerrándolas cuando sucede lo contrario. Pero además, los datos registrados por dichos sensores a lo largo del tiempo y la información obtenida en el transcurso de las obras han permitido al arquitecto Jesús Castillo Oli y al equipo que dirige aprender más sobre el edificio para diseñar la segunda fase de la intervención.

Futuras obras

Precisamente ayer se anunciaba el inicio de las obras que sustituirán toda la cubierta para solucionar los problemas de humedad en el monasterio. Tras comprobar mediante el sistema de monitorización que la solución aplicada en las cubiertas de la sacristía resultaba efectiva, se redactó el resto del proyecto y las obras comenzarán en los próximos días con un plazo de ejecución de seis meses.

La nueva cubierta contará con un doble sistema de ventilación que permitirá regular la temperatura tanto de la propia instalación como del templo. "La cubierta de pizarra irá colocada sobre unos rastreles de madera dejando cierta separación para que pueda correr el aire – explicaba Jesús Castillo Oli – Además, realizaremos leves perforaciones en la superficie de la bóveda que permitirán que el aire circule también por la iglesia, minimizando de este modo los problemas de humedad del templo". Está prevista una inversión de casi 400.000 euros en esta actuación, que finalizará en diciembre.

El director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, destacó el ejemplo de colaboración público-privada que es el Plan Románico Atlántico, desarrollado en un territorio donde Iberdrola está "muy presente con todos sus aprovechamientos hidroeléctricos": Zamora, Salamanca y el norte de Portugal, y que arrancó en el año 2010 con la colaboración de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de Portugal y de las diócesis eclesiásticas: "Estamos encantados de seguir trabajando en este proyecto porque uno de nuestros principales objetivos es afianzar población en este territorio, que puedan tener más turismo que genere riqueza".

Si en la planta inferior del edificio anexo al monasterio los turistas pueden visitar el Punto de Información sobre el templo y el Plan Románico Atlántico, en la planta superior se ofrece una exposición acerca de San Martín de Castañeda y su parroquia diseñada por vecinos de la localidad y el Ayuntamiento de Galende cuando la Casa del Parque del Lago de Sanabria se trasladó al nuevo centro de Rabanillo.

El objetivo era mantener el espacio abierto y seguir atrayendo turistas, y se cumplió, pues en el último año más de 18.000 visitantes han pasado por el Monasterio de Santa María y por la exposición.

En la muestra se pueden conocer elementos religiosos como cada casulla empleada en distintas épocas litúrgicas o las alhajas de la Virgen de la Peregrina. También conocer la historia de San Martín desde sus orígenes castrenses cuyo legado pervive en la toponimia del barrio del Castro, pero también en multitud de restos arqueológicos, hasta hoy en día pasando por los distintos intelectuales y artistas que han posado su mirada sobre el "balcón de Sanabria", como Miguel de Unamuno y su "San Manuel Bueno Mártir", el escritor soviético Ilyá Ehrenburg o los cineastas Carlos Saura y Eduardo Ducay". También se exponen elementos etnográficos relacionados con antiguos oficios de la tierra, como la elaboración de paños de lana, o con tradiciones como la Loya y el Ramo o la Talanqueira y las Visparras, la mascarada de invierno de la localidad.

El alcalde de Galende, José Manuel Prieto, destacó que desde que concluyeron las obras de rehabilitación en el monasterio y hay una exposición en el edificio contiguo se han creado dos puestos de trabajo en el monumento, que ha atraído a numerosos visitantes. Por eso agradeció la presencia de los representantes de todas las instituciones ya que "la recuperación de los edificios y el asentamiento de población son fundamentales para zonas como Sanabria", y que la visita de los directores de Patrimonio y de la Fundación Iberdrola "demuestran que el proyecto va en serio" y que seguirá adelante con la restauración de la cubierta.

