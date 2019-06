Precaución para no propagar el hongo de la afanomicosis

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se informa a todos los pecadores que "con el fin de proteger al cangrejo de río autóctono (el cual no es pescable) se prohíbe la introducción de cualquier expecie exótica. El cangrejo rojo y el cangrejo señal pueden sobrevivir largos períodos fuera del agua siempre y cuando se mantenga húmedo, pudiendo transportalos de un punto a otro sin grandes medios. Para evitar introducciones malintencionadas o por despiste y fugas de los ejemplares, es preciso extremar la vigilancia para dichas situaciones.

Inciden los expertos de Medio Ambiente en que en los puntos de agua con presencia de especies foráneas de cangrejo pueden existir formas infectantes del hongo que provoca la afanomicosis y estas adherirse al equipo o vestuario del pescador durantes las practicas deportivas, de ocio o pesca, contaminandolo: "Estas formas sobreviven bien en ambientes húmedos incluso fuera del agua, pero no son resistente a la desecación. Si con el equipo todavía húmedo nos desplazamos hacia una masa de agua diferente, aislada de la anterior, en la que pudiera permanecer una población residual de cangrejo de río común, las formas infectantes atraídas hacia el cangrejo nadan activamente hacia él y se iniciará un brote de peste acabando con la población entera".

Por este motivo no se recomienda desplazarse entre masas de agua distintas y aisladas con el mismo vestuario y equipamiento si previamente no se ha secado completamente. Siempre hay que ser muy conscientes y tener muy en cuenta que ciertos equipos como los vadeadores, reteles, trajes de neopreno y sogas requieren de mucho más tiempo de secado y se deben de estirar bien para que la humedad no se quede en los bordes, los pliegues y los dobleces.

Caso de querer o tener que recurrir a la desinfección se recomienda como la forma más sencilla para conseguirlo sumergir el equipo y el vestuario en agua con lejía durante 20 minutos: un tapón de lejía por cada 5 litros de agua. El objetivo final a cumplir es disminuir la población de los cangrejos Señal y Rojo y evitar la trasmisión de la afanomicosis al cangrejo de río autóctono.