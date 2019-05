España y Portugal revalorizan en Alcañices las mascaradas de La Raya

Alcañices acogerá hoy viernes, dentro del programa Interreg de España y Portugal, el Simposio "Patrimonialización de las Mascaradas" y su valoración como "Patrimonio Cultural Inmaterial". Es evento organizado por la agrupación europea de cooperación transfronteriza "Zasnet", Universidad de Valladolid (Cátedra de Estudios sobre la Tradición) e Idimas, con la colaboración del Ayuntamiento anfitrión que preside el alcalde Jesús María Lorenzo Más, Diputación de Zamora, Diputación de Salamanca, Ayuntamiento de Zamora, "Terra Fría", "Terra Quente Trasmontana" y la Cámara Municipal del concelho de Braganza.

Según manifiestan los organizadores del Simposio "en el territorio de Terra Quente y Terra Tasmontana y de las provincias de Salamanca y Zamora se conservan 49 mascaradas de invierno con distinto grado de vitalidad". Apuntan que "en todos los casos son referentes de las comunidades en las que se celebran sus ritos. Esta cuestión no es baladí en unas comarcas en las que la atonía demográfica y el aislamiento económico que la ha propiciado son un gran baldón", e inciden en que "se puede decir, al menos en la mayoría de los casos, que ninguna de ellas tienen el futuro asegurado por inercia, pero en la mayoría también se puede afirmar que las comunidades hacen los posible por mantener viva la tradición heredada de sus mayores".

Este legado que impulsa la vitalidad del mundo rural, "ardua tarea hoy en día, se refuerza con las estrategias diversas como participar en desfiles, asociarse o celebrarlas de forma extemporánea".

Jesús María Lorenzo Más, alcalde de Alcañices abrirá el Simposio a las 10 de la mañana junto a Christoph Strieder (presidente de Zasnet) y Hernani Días (vicepresidente de la AECT y presidente de la Cámara municipal de Braganza), José Luis Prieto Calderón (Diputación Provincial de Zamora), Berta Nunes (Municipio de Alfangeda da Fe), Chabela de la Torre Olvera (Diputación de Salamanca) y Jorge Fidalgo (presidente del Concelho de Vimioso).

Las primera ponencias, de 10.45 a 13.45 disertarán sobre "La valoración de las mascaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial" (en Salamanca, Tras os Montes y Zamora) a cargo de Juan Francisco Blanco (Instituto de las Entidades de la Diputación de Salamanca), Roberto Carlos de Morais Afonso (Academia Ibérica de la Máscara) y Oscar Gonzalez Fernández.

Desde las 15.45 a 17.30 horas tendrá lugar una mesa redonda sobre "La Valorización de las mascaradas del antiguo territorio Zoela como Patrimonio Cultural Inmaterial" con la participación de José Luis Alonso Ponga (Universidad de Valladolid), Antonio Pinelo Tiza (Academia Ibérica de la Máscara), Antonio Rodríguez Mourinho (Universidad de Oporto) y José Luis Puerto (poeta y editor), siendo moderador el periodista Carlos Pérez Andrés.

A decir de los promotores "las mascaradas, no hay ninguna exactamente igual a otra, aunque compartan rasgos, tiene su gran valor, no en las estrafalarias o siniestras máscaras, no en la indumentaria, no en la música, no en los trabajos de artistas y profesionales sobre ellas, sino en la participación de los vecinos, los que permanecen en el medio y los emigrados que regresan y que se identifican con ellas".

La carga simbólica y la crítica social, dicen, "son los poderes que las han hecho sobrevivir a unas y recuperarse a otras en función de los vaivenes de la historia. Queremos reflexionar acerca de su vigor con las comunidades que siguen celebrando el caos invernal de la naturaleza y con todos los interesados en estas hermosas tradiciones".

La coordinadora científica es María Pilar Panero García de la Universidad de Valladolid, y el coordinador administrativo César Sánchez Rodríguez, de la Universidad de Salamanca.