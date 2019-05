"Nuestra juventud no será un problema, Villalazán está pidiendo savia nueva"

Con solo 19 años Juan del Canto Sevillano aspira a ser alcalde de Villalazán por el Partido Popular y su juventud le ha convertido en una auténtica estrella mediática a lo largo de esta campaña electoral, en la que ha estado bajo el foco de prácticamente todas las televisiones de España.

–¿Le ha abrumado tanta atención mediática?

–Pues la verdad es que ha sido una locura porque estoy en plenos exámenes de segundo de Bachillerato y mientras estudiaba cada poco me sonaba el teléfono con algún número desconocido para pedirme una entrevista. Pero le he dado una entrevista a todo el que me ha llamado.

–¿Y qué tal lleva los exámenes en plena campaña?

–Justísimo de tiempo, tanto para la campaña como para los exámenes, pero creo que hemos podido salir bien del paso. En la campaña, al margen de todo este movimiento mediático, hemos podido sentir en la calle el apoyo de muchísimos vecinos de Villalazán. Y yo personalmente de los exámenes creo que también saldré bien parado, ahora estoy esperando las notas.

–¿Qué le llevó a interesarse por la política?

–Nada más que pensar en mi pueblo y en las necesidades que tiene. Mi pueblo está abandonado y creo que se puede gestionar de otra manera. La alcaldesa lleva 32 años en el cargo y es muy difícil mantener el ritmo del principio y tener las mismas ganas, las mismas ideas y la misma ilusión. Entonces yo creía que hacía falta un cambio y que teníamos que ser los jóvenes los que lo propiciáramos porque venimos sin mochilas, sin cargas. Nosotros queremos dar un cambio a Villalazán, hemos propuesto a los vecinos nuestras ideas y queremos abrir las puertas del Ayuntamiento para que todas las opiniones cuenten independientemente de colores políticos, volver a unir al pueblo y remar juntos para luchar contra la despoblación.

–Por eso han hecho una lista integrada por veinteañeros.

–Sí, critican que somos jóvenes e inexpertos, que no sabemos. Me gusta recordar que estamos hablando de un pueblo de 200 habitantes y que muchos municipios de este tamaño están dirigidos por gente que no tiene una formación en leyes o en gestión, pero que van bien porque no estamos hablando del Ayuntamiento de una gran capital. En un pueblo el alcalde está muy controlado por la secretaria, que en el fondo es la que hace todo, y el alcalde y los concejales simplemente se dedican a proponer lo que creen que es mejor para su pueblo, y nosotros, lo que vamos a hacer, es buscar siempre lo mejor para Villalazán escuchando a todos los vecinos. Además, tendremos la ayuda técnica de nuestro partido y de muchos alcaldes de la zona, no vamos a estar solos ni desorientados. Yo veo positivo que entre savia nueva porque cuando llevas muchos años en el poder las cosas comienzan a funcionar por inercia, y así no se avanza.

–¿Por qué con el PP?

–Yo a día de hoy todavía no estoy afiliado al Partido Popular, me afiliaré porque estoy muy contento con el trato que me han dado y con el apoyo que me van a seguir dando. Ya en 2015 nos ayudaron a hacer la candidatura y han estado pendientes de nosotros estos cuatro años. Además, creo que son el partido que mejor protege al mundo rural y siempre nos animan a no estar quietos y a pelear por nuestro pueblo.

–¿Se ve haciendo carrera en la política de aquí a unos años?

–Ahora mismo no me planteo nada de eso. Doy gracias si ganamos el Ayuntamiento y ya tendremos bastante trabajo ahí.

–¿A qué quiere dedicarse profesionalmente?

–Todavía no tengo decidido qué estudiar el año que viene. Sé que tiene que ser algo vinculado al medio rural y que me permita trabajar cerca de mi pueblo.

–¿Le gustaría quedarse en su pueblo y hacer aquí su vida?

–Sí, yo siempre digo que estoy enamorado de Villalazán. Y sé que muchos jóvenes que piensan como yo se han ido obligados por no tener vivienda en el pueblo, no se promueve ni la construcción privada ni la vivienda pública y se está empujando a la gente a irse a vivir a Zamora.

–¿Qué les pareció a sus padres que se embarcase en esta aventura?

–Ya se lo temían porque siempre he estado muy preocupado por nuestro pueblo y muy involucrado en la vida pública de Villalazán. Ya en las anteriores elecciones mi hermano fue en la lista del Partido Popular y quedamos a 12 votos de ganar, y sabían que yo tenía ganas de ayudar a conseguir ese cambio que ya rozamos hace cuatro años. Cuando les dije que me habían propuesto encabezar la candidatura la primera reacción de mis padres fue desanimarme para evitarme problemas, en un pueblo es muy difícil contentar a todo el mundo, pero como me vieron muy decidido pasaron a apoyarme, y desde el día en que firmé la candidatura han sido un gran soporte para mi durante toda la campaña.

–Y sus compañeros del instituto, ¿qué le han dicho tras verle en la televisión?

–Ha habido mucho cachondeo, ya me llaman "alcalde" en clase. Como encima no gane me va a quedar el apodo sin ser alcalde.

–¿Cree que esta atención mediática les puede ayudar a conseguir esa victoria que ya estuvo tan cerca para el PP en 2015?

–Yo creo que se puede conseguir el cambio porque han pasado muchas cosas en estos últimos cuatro años y hay mucha gente desengañada con la actual alcaldesa.

–¿Por qué necesita Villalazán ese cambio?

–Porque solo vamos hacia atrás, hemos perdido la tienda, hemos perdido población y el Ayuntamiento está esperando que venga alguien con una varita mágica a arreglar las cosas, mirando cómo se termina de morir el pueblo. Nos devolvieron un enorme solar urbanizable, de titularidad municipal, han pasado tres años y no se ha planteado qué hacer con ese suelo.

–¿Cuáles son los pilares de su programa?

–Dialogar, escuchar todas las opiniones y abrir el Ayuntamiento a la gente, sean cuales sean sus ideas. Hemos propuesto hacer asambleas vecinales, que los vecinos vengan a quejarse de lo que hemos hecho mal y a decirnos qué hemos hecho bien y cómo mejorar, porque en el pueblo somos pocos y tenemos que estar bien avenidos y participar todos. Y también queremos organizar todo tipo de actividades para unir al pueblo y que los vecinos, en especial los mayores, tengan actividades durante todo el año que les animen a salir de casa.