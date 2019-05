Ellas también aspiran a gobernar

La campaña electoral llega a su fin en la comarca de Sanabria, donde un primer vistazo a las listas depara una mayor participación de la mujer. Cotejar los datos arroja una menor presencia porcentual de la mujer en las listas de candidatos. En 2015 de los 354 candidatos y suplentes, 96 era mujeres el 27,1%. En estas elecciones, de los 459 candidatos 105 son mujeres, el 22,88%.

La impresión de que hay mayor número de mujeres es porque prácticamente se duplica el número de mujeres para encabezar listas electorales, en un territorio tradicionalmente de política masculinizado. De las 8 mujeres que abrían listas electorales en 2015, esta vez hay 15 mujeres abriendo candidatura y por tanto con más posibilidad de ser concejalas.

En estos comicios hay mujeres encabezando listas del PP, PSOE, Ahora Decide, Ciudadanos e independientes en los municipios de Cobreros, Ferreras de Arriba, Galende, Lubián, Palacios de Sanabria, Pedralba de la Pradería, Peque, Pías, Porto, San Justo. En Palacios de Sanabria las dos mujeres que encabezan dos de las listas electorales han hecho campaña vecino a vecino, una expresión que en este caso es literal.

Irene Fernández Vidueira de Ahora Palacios, Vime, Remesal y Otero considera que la participación de la mujer es importante "porque pienso que tenemos más iniciativa que los hombres, más ideas y si se pueden llevar a cabo mejor". A su faceta de trabajadora unida a la de ama de casa "ves muchas más necesidades que ellos no ven, en tema de educación, sanidad, servicios". Y aunque un Ayuntamiento no tiene mucho margen en estas áreas "si puedes plantear cosas y que se promover que las otras administraciones las hagan". Explicar pueblo a pueblo y vecino a vecino es una manera de recoger sus preocupaciones "para hacer lo que está a tu alcance, no puedes engañar a nadie con cosas que no vas a cumplir ni en política ni en la vida personal".

El trato con los vecinos "es cordial y te escuchan, cada uno tendrá luego sus ideas pero mi obligación es hablar con todos". Dar su lugar e incentivar a los jóvenes, a los niños y a los mayores es importante en el espacio municipal. El ir por una agrupación de electores y no estar en las siglas de un partido no es problema en los pueblos "hay afinidad y hablas con todo el mundo y escuchas a todo el mundo".

Aranzta Torrijos Cid es la candidata del PSOE en Palacios y para ella, la mujer "tiene mayor capacidad en la parte organizativa y económica, con menos egoísmo y mirando más las necesidades de los vecinos". En la visita personal a los vecinos ha recogido las preocupaciones de los vecinos como el agua, el alumbrado, la pavimentación o la cobertura de Internet. Torrijos puntualiza que no se trata "de que sea una mujer la que gobierne el Ayuntamiento, sino una persona con ganas de trabajar y de esforzarse por un municipio que se está despoblando". Los equipamientos básicos preocupan "en Remesal el agua sale con óxido de hierro y es porque son infraestructuras de hace muchos años". El alumbrado y la falta de adecuación de pavimentación es un problema porque "hay calles que no se puede transitar por caídas más que por inseguridad". Las empresas no se pueden asentar o crecer en la zona "por falta de conectividad". Los parques infantiles que se instalaron hace años necesitan una puesta a punto y su mantenimiento. Como mujer no se ha sentido discriminada en su partido ni como concejala pero en los pueblos se habla "del alcalde, del concejal o del pedáneo y se tendrá que hablar también de una alcaldesa pedánea".

Una mayor presencia de candidatas "lo veo bien. En Galende hay más participación de mujeres y en candidaturas como la del PP hay más presencia" señala María del Carmen Velasco. "Creo que vemos las cosas bastante más claras y somos más efectivas a la hora de realizar las mismas cosas. Tal vez somos más detallistas y damos mucha más importancia a las cosas pequeñas, a veces es importante hacer esas pequeñas cosas que hacer grandes obras que es en lo que al final llama más la atención y que a lo mejor también son necesarias". Lo urgente "es resolver el día a día en los pueblos y los pequeños problemas de los vecinos".