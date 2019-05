El PSOE presenta para Pereruela "un programa de realidades"

El socialista Jesús Carnero se presenta a la reelección como alcalde de Pereruela esgrimiendo para convencer a sus vecinos "el cambio experimentado en nuestro municipio en los últimos cuatro años". Destaca el candidato del PSOE que se ha modernizado la Administración local para poder tramitar telemáticamente y también que "en tiempo récord" se ha conseguido para Pereruela la concentración parcelaria, el proyecto y la ejecución de los caminos "y todo a coste cero para nuestro Ayuntamiento", y añade que "ya están en trámites las concentraciones de Malillos, Sogo, Arcillo y San Román".

En materia fiscal, los socialistas recuerdan que en el último mandato han rebajado el IBI urbano que se había subido hace 12 años, cambio por el que "el Ayuntamiento ha dejado de ingresar 90.000 euros y a pesar de esto hemos aprobado un presupuesto con un aumento de 30.000 euros este año", presumen. En parte, gracias al ahorro que han permitido proyectos como la sustitución de las luminarias de la vía pública por leds, "lo que ha supuesto un ahorro del 65% en el recibo de la luz".

Además, desde el PSOE recuerdan a los vecinos de Pereruela que "se ha conseguido que los informes del Sintron se den en la propia consulta del médico en el municipio", que se ha organizado un Program Mixto de Formación y Empleo en el que han participado ocho trabajadores durante seis meses y se ha solicitado un segundo programa igual.

Carnero y los miembros de su candidatura consideran que en su mandato "se ha promocionado a nuestro municipio como nunca, aceptado y apoyando todos los eventos que se nos han ofrecido: primer desafío del barro, día del CIT o la divulgación de la alfarería mediante vídeos elaborados para difundir en redes sociales y mediante un acuerdo con el Patronato del Turismo para llevar la alfarería a Intur y Fitur".

Por otro lado, desde el PSOE destacan que siguen aplicando la Ley de Morosidad y la ley de Transparencia "en todos los asuntos de nuestro Ayuntamiento, a través de la página web, donde se publican todas las actas de la Junta de Gobierno, de las sesiones plenarias y otras cuestiones de interés general".

Para concluir, los socialistas prometen "seguir trabajando por el interés general, tal y como hemos demostrado" y afirman que "no queremos mostrar un programa idealista, no queremos promesas que no se puedan cumplir, queremos realidades. No engañemos a nuestros vecinos, digamos la verdad".

En este sentido, recuerdan que "conseguir o no que se reabra el colegio, ojalá fuera posible, no es competencia del Ayuntamiento, sino de Educación y Ciencia, al igual que el servicio médico que es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Sociales", pero prometen "seguir trabajando para que sea una realidad, negociando con las distintas Administraciones".