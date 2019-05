Duero-Douro promueve la creación de la primera Ruta Internacional del Vino

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero Douro ha iniciado la creación de la primera Ruta Internacional del Vino (RIV) a nivel Europeo que aúna los Estados de la península Ibérica con la finalidad de promover el territorio transfronterizo en el que opera.

Para lanzar esta Ruta Internacional, uno de los primeros pasos que se han dado ha sido plantear la elaboración de un logotipo. Para ello, organizamos un Concurso de Diseño que se ha desarrollado el pasado fin de semana en la localidad lusa de Torre Moncorvo, del que resultó ganador Álvaro Dias, natural de Vila Real (Portugal), que recibió un premio de 1.000 euros. El resto de participantes pudieron conocer la propuesta ganadora y recibieron a su vez, un diploma acreditativo de participación y una botella de vino de Arribes.

La Ruta Internacional del Vino es proyecto-piloto que se constituye como un motor de desarrollo de los territorios en los que opera la Agrupación Duero-Douro, caracterizados por la despoblación y la huida de los jóvenes debido a la escasez de oportunidades.

La RIV está formada por 213 localidades de ambos lados de la frontera y cuyo objetivo principal es ser una ruta viva que promueva la cultura del vino, la gastronomía y los paisajes como principales factores de desarrollo económico.

Situada en la zona de La Raya, la Ruta será un instrumento con capacidad de atraer gran cantidad de turistas a un territorio donde se producen vinos de referencia, como es el caso del Douro Superior o las menciones geográficas de Zamora (DO Toro, Tierra del Vino de Zamora, DOP Valles de Benavente, DO Arribes) y Salamanca (DOP Sierra de Salamanca, DO Arribes). "A pesar de todo su potencial ecoturístico, estos territorios continúan sin estar explorados y son un gran desconocido, pero tienen un gran potencial", remarcaba José Luis Pascual, presidente de la Agrupación Duero-Douro.