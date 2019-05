El número 2 del PP en Tábara anuncia que deja la política y no entrará en el Ayuntamiento

Santiago Andrés Fresno, número dos en la candidatura del PP en Tabara, que encabeza el actual alcalde José Ramos, decidía en la mañana de ayer dejar la política y renuncia a presentarse a las elecciones municipales del 26 de mayo, aunque ya es imposible retirar su nombre de las papeletas.

Santiago Andrés explicaba que "buena parte de las decisiones que vamos tomando en esta vida, lo hacemos guiados por lo que nos dicta el corazón y las adoptamos porque las sentimos.Cuando José Ramos, me propuso formar parte de su equipo para los cuatro próximos cuatro años, seguí los impulsos de mi corazón, porque siempre he tratado de implicarme en la mejora de las condiciones de los vecinos de Tábara y entendía que su proyecto estaba dirigido a ello. Por motivos personales no previstos, me encuentro en la obligación de tener que renunciar a este compromiso, lamentando profundamente no poder asumir en estos momentos esa responsabilidad. He llegado al convencimiento de que la labor en la que estoy implicado en mi pueblo, puedo seguir desarrollándola mucho mejor desde la libertad".