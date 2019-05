Guerra de pastos en Villar del Buey

Los aprovechamientos de los pastos en algunos pueblos del municipio de Villar del Buey siguiendo costumbres de antaño, que poco o nada tienen que ver con las prácticas y explotaciones ganaderas actuales, ha creado un clima tan tenso que incluso se ha llegado a las manos, con las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil.

Esta situación ha llevado a un grupo de ganaderos y personas a solicitar a la Alcaldía, presidida por el popular José María Nieto Vaquero, que "anule los distintos bandos que pretenden acotar zonas de pasto con el único fin de favorecer a los intereses de unos ganaderos en perjuicio de otros". En su criterio, los beneficiarios son los titulares de explotaciones de vacuno, y los perjudicados los de ovino porque son los más afectados por las restricciones. Y es que mientras los ganaderos de ovino y de vacuno pastan ahora los mismos pagos, en virtud de estos acotamientos ciertos terrenos son reservados para que luego los paste en exclusiva el vacuno, hasta que en agosto se abren para el resto de ganados.

La mayor tensión se da en los pueblos con terrenos de común de vecinos, como Villar del Buey y Fornillos de Fermoselle, donde los ganaderos de ovino se sienten discriminados con relación a los ganaderos de vacuno, que tienen la posibilidad de contar con sus propios pastos además de los del resto. Disconformes con estos repartos, "que califican de vergonzosos y fuera de lugar", se ha hecho entrega al Ayuntamiento de un escrito, respaldado por una treintena de firmas, donde se pide al alcalde y ganadero de vacuno, José María Nieto Vaquero, que "es necesario adaptarse al nuevo sistema de producción de las explotaciones ganaderas, facilitando el máximo aprovechamiento de pastos para una mayor competitividad y, así, disminuir el riesgo de incendios".

Se pone de manifiesto que "las hojas entrepanadas ya no se guardan en parte de las localidades del municipio y en otras localidades no se corresponden con las hojas tradicionales". Indican los firmantes que "el sistema tradicional de hoja y vez tuvo su sentido cuando el ganado vacuno se utilizaba para las labores de campo y su tiempo diario para el pastoreo era mínimo". Precisan en el escrito que "en la actualidad el vacuno y el ovino son dos ganaderías complementarias y no se debe intervenir en el aprovechamiento para beneficiar al vacuno en detrimento del ovino".

Los ganaderos de ovino ponen de relieve que entre los beneficiarios está el regidor por ser ganadero de vacuno, y exponen que "su negativa a nuestra petición parece responder más a intereses personales que a buscar un equilibrio e igualdad de las distintas ganaderías, máxime cuando hay localidades en las que el vacuno no representa ni el 5% de la ganadería".

Fuentes locales subrayan que "antes cada familia contaba con una o dos parejas de vacas para realizar las labores de campo y, como no tenían tiempo para pastorear, iban a las zonas acotadas, donde no podría entrar el resto del ganado hasta el 15 de agosto. Pero ahora es un aprovechamiento que se deja al vacuno y cuando entra el ovino no halla nada porque está todo aprovechado".

Se hace hincapié en que, en la actualidad, hay ganaderías de vacuno de un solo titular que pueden tener "treinta, cuarenta o más de cien vacas", y además de la hoja a mayores tienen un coto guardado, que en el caso de Fornillos de Fermoselle es el que va desde la carretera de Palazuelo al pago del Manantío.

"Vemos bien que se guarde la hoja pero el día que se deja suelta se debe permitir que entre todo tipo de ganadería y no hacer un uso exclusivo de un ganado en perjuicio de otros porque es algo que llama al enfrentamiento" indican los afectados, que subrayan que "todos pagamos impuestos".

También se critica que al mismo tiempo que se acotan los terrenos hay fincas particulares en esos enclaves a las que los propietarios no pueden acceder a su aprovechamiento "porque también se nos impide el acceso y estamos en un momento en que se necesitan los pastos". Los ganaderos están reclamando, además, agua para el campo.