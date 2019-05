Apicultores cacereños recurren ante el Superior la ordenanza aprobada en Samir

La Asociación Cacereña de Apicultores ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León frente al Ayuntamiento de Samir de los Caños, sobre la nueva ordenanza fiscal y reguladora de la tasa por la instalación de explotaciones apícolas en dicho término municipal alistano.

La noticia ha causado un profundo malestar entre los vecinos y autoridades los cuales defienden el derecho del Ayuntamiento a la regulación del sector apícola para evitar problemas y accidentes con la ubicación de colmenas y abejas sin control alguno.

La nueva ordenanza fiscal y reguladora de la tasa por la instalación de explotaciones apícolas en el término municipal de Samir de los Caños fue aprobada por la Corporación Municipal que preside el alcalde Francisco Belver Crespo. Tuvo lugar en la sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2017, por unanimidad de todos sus miembros, y fue puesta en vigor el pasado día 9 de abril de 2019.

La normativa de Samir de los Caños nació con el claro objetivo de establecer unas normas de ordenación y aprovechamiento de las explotaciones apícolas, tanto si son estantes como trashumantes, como si se ubican en terrenos particulares o de titularidad municipal, regulando las condiciones de asentamiento y movimiento de colmenas, de tal manera que permitan un eficaz y correcto desarrollo de la actividad apícola en el municipio.

En cuanto a la base imponible la constituye el número de colmenas cuya instalación se solicite "con una tarifa que se satisfará por una sola vez y será de 3 euros por colmena y anualidad con independencia del numero de meses que estén instaladas". No se conceden exenciones ni bonificaciones en la exacción de la tasa, los mismo pagarán los apicultores vecinos que los forasteros, los colmenares estantes que los trashumantes, por lo cual no se entiende que los propietarios de colmenas del pueblos estén de acuerdo y no hayan presentado alegación alguna y si lo hagan los cacereños que ni son propietarios de fincas ni pagan impuestos en el municipio de Samir.

Los vecinos, como afectados directos por la instalación de colmenas en los campos donde tienen que acudir a trabajar o pasear, respaldan al Ayuntamiento y creen justas las distancias mínimas de los asentamientos de colmenas fijados en 400 meteros de establecimientos colectivos y centros urbanos (núcleos de población), a 200 de la Nacional 122, a 50 de las carreteras de "El Sierro" (Nacional 122 a Gallegos del Río), Fornillos de Aliste a Samir, Domez de Alba Samir y Mellanes a Samir. Se permite la ubicación de las colmenas junto a las pistas forestales, pero siempre en sus bordes y sin obstruir el paso. De los caminos vecinales deberán estar a 25 metros.

Hasta ahora se ha convertido en algo habitual que aparezcan colmenares trashumantes en los pueblos, muchas veces depositados durante la noche, que luego nadie sabe a quien pertenecen. El problema no es solo que se ubiquen en terrenos públicos sino en fincas privadas.

La normativa de Samir de los Caños ha dado en el clavo para acabar con el oscurantismo existente pues los titulares que deseen solicitar la instalación de sus colmenas deberán de tener inscritas sus explotaciones apícolas (todos los asentamientos) en el Registro de Explotaciones de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería y deberán hallarse en posesión de la correspondiente cartilla sanitaria actualizada.

En caso concreto de titulares radicados en otras comunidades autónomas como es el caso de los de la Asociación Cacereña de Apicultores deberán estar registradas en el Registro Oficial apícola de Extremadura.

Samir de los Caños cuenta con la particularidad de ser el pueblo de Aliste que cuenta con el termino local más extenso: 36,54 kilómetros cuadrados y linda con 10 pueblos alistanos y albarinos: Fonfría, Fornillos de Aliste, Bermillo de Alba, Vegalatrave, Vide, Losacino, Ceadea, Lober, Domez de Alba y Mellanes de Aliste.