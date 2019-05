La falta de conexión a Internet impide a los sanabreses presentar la declaración

La campaña de confección gratuita de la Declaración de la Renta en la comarca de Sanabria no podía comenzar peor para los contribuyentes, ya que el primer día no pudieron presentar sus declaraciones por falta de medios técnicos. El servicio Territorial de Hacienda adscrito a la Delegación de la Junta de Castilla y León, facilita estos últimos años un servicio gratuito para los contribuyentes en la comarca de Sanabria y Carballeda, todos los lunes hasta el 1 de julio. El calendario se abrió este miércoles 15 de mayo de 9 de la mañana a dos de la tarde, con un número de cita previa al que dirigirse.

La falta de conexión a Internet en las dependencias facilitadas por el Ayuntamiento de Puebla impidió que las personas con cita previa pudieran presentar sus obligaciones fiscales. Al menos una de las personas afectadas presentó una queja por los graves contratiempos que supone para los habitantes del medio rural una gestión relativamente fácil.

Concepción Martínez , pensionista y vecina de Utrera de la Encomienda, fue una de las primeras contribuyentes en solicitar cita en el servicio de confección gratuita de la Renta que se abría el miércoles en la comarca. Esta contribuyente solicitó cita por teléfono y le dieron fecha para ese primer día, 15 de mayo. Una vez en la oficina no pudieron acceder a sus datos fiscales para cumplimentar el documento fiscal y por tanto no pudo entregar su declaración de IRPF. Ante estas contrariedades, Concepción Martínez mostró su enfado y lamentó que quien recibió las críticas fue la trabajadora que "no tenía culpa porque ella no podía resolverlo".

Concepción Martínez regresó a Utrera tras gastar 40 euros de taxi, ida y vuelta, perder la mañana y no poder realizar esas gestiones fiscales. El problema iría a más a lo largo de la mañana, al tener que volver a pedir cita previa por teléfono ya que en la oficina no le pudieron dar un nuevo día y hora. El trasporte público es precario "tienes que pagar un taxi o pedir favores o salir a las siete de la mañana en autocar para Puebla y volver a las tres de la tarde, estar toda la mañana en Puebla". Si no hay un autobús con unas horas razonables, la cobertura de móvil es igual de deficiente hasta el punto que como usuaria "tengo que salir fuera de casa a determinados lugares donde tenemos cobertura". La entrada de llamadas está condicionada a que en ese momento oportuno esté en un lugar donde haya recepción, siempre fuera de casa.

Durante muchos años "tuve el teléfono público en mi casa y había temporadas que no podías hacer ni una llamada fuera". En medio del pueblo y a la intemperie tiene que aportar los datos personales que la operadora le solicite, en este caso, para pedir cita o para hacer la declaración telefónicamente. Hacer la declaración directamente por Internet desde Utrera queda descartado. Su temor es que la llamen para darle hora y día y en ese momento no tenga cobertura para recibir la llamada. Esta mujer jubilada no ahorra críticas a ningún político de cualquiera de los partidos "que se llenan la boca con los pueblos, los pueblos, los pueblos? pero no hacen nada por el medio rural. Cada vez tenemos menos servicios y menos gente. Y somos los que mantenemos y cuidamos los pueblos".