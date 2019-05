Residencia de Montamarta: "Llevamos la verdad y ninguna amenaza nos va a hacer cambiar de posición"

"Ante los últimos hechos y publicaciones sobre los presuntos malos tratos y vejaciones habidos en la Residencia de Montamarta, aparecidos en medios de comunicación, queremos puntualizar varias cosas. Estamos consternadas por cómo se insinúa que hubo omisión de socorro por parte de las trabajadoras que ahora damos la cara. Señores se habla de hace 3 años, miren las incidencias producidas en ese tiempo, las quejas verbales, (que no por ello son menos reales) de familiares, las "medidas preventivas" que se adoptaron quitando a una trabajadora de las noches, ¿por qué se tomaron esas medidas? Díganlo sin miedo.

¿Política? Recalcamos: el 8 de marzo fue una inspectora médica la que ante la situación tan grave que le mostramos nos instó a ir a Fiscalía. Los que prefieren politizar antes de pensar en el sufrimiento humano no tienen corazón. Fuimos a Fiscalía el día 15 y lloramos y nos pusimos nerviosas y no tuvimos la suficiente valentía de seguir solas, más cuando nos venían diciendo desde nuestro centro de trabajo que no íbamos a llegar a ninguna parte, que en todo caso íbamos a salir nosotras "perjudicadas". Tómenselo como quieran. Fuimos nosotras a buscar ayuda al concejal del PSOE (nos dijeron siempre que las anomalías llegaban al Ayuntamiento en funciones), si no nos hubiera acompañado él por este periplo habríamos abandonado. Somos mujeres que nunca han pisado un Cuartel de la Guardia Civil y menos una Fiscalía o un Juzgado, ¡teníamos miedo! ¿Tan difícil es de entender?

Hubiera sido del PSOE o del PP nos daba igual. Quien siga pensando que esto es política que reflexione y mire que por encima de los políticos está todo el dolor que esto produce. Están nuestros mayores y nuestro DEBER de protegerles nos cueste lo que los cueste. También han insinuado "rencillas" entre compañeras, por favor es insostenible, en qué cabeza cabe que mujeres con familias, hipotecas y demás se jueguen su puesto de trabajo por una rencilla.

Terminamos diciendo solo una cosa, llevamos la verdad y ningún tipo de amenaza nos va a hacer cambiar de posición ni nos vamos a retirar del caso. Nuestra única política es que se haga justicia".