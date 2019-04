Cobreros, seis horas sin luz

En Cobreros el temporal de nieve ha venido acompañado de un corte del suministro eléctrico que se inició a las 8 de la mañana, y se prolongó durante más de seis horas hasta pasadas las 14.30 horas, cuando el servicio fue restablecido.

El corte afectaba a más de una docena de pueblos en un primer momento, y aunque en algunas localidades la luz volvió sobre las 12 del mediodía, pero en Cobreros se prolongó casi tres horas más.

Aunque era de día, el corte de luz pudo poner en peligro a personas dependientes. Una de ellas está conectada a una máquina de oxígeno que no funciona sin electricidad, y desde las 8 utiliza una bombona que el Sacyl había dejado en su casa para utilizar en caso de avería de la máquina, y cuya autonomía desconoce la propia familia del enfermo. La bombona prestada por el Sacyl queda en casa de los enfermos que dependen de una máquina de oxígeno por si esta se estropea, para utilizar durante unas pocas horas hasta que se arregle el problema, pero no para cortes de luz. En caso de agotarse la bombona, el repartidor tendría que llegar de Zamora con una nueva.

En un pequeño municipio sanabrés como Cobreros, el 80% de los residentes son personas mayores, que sin electricidad se ven abocados a pasar el temporal sin calefacción, ya que las calderas no funcionan.

Los vecinos de Cobreros destacan que el corte de luz "no es por la nevada, sino por falta de mantenimiento de los tendidos eléctricos" ya que no es la primera vez que se corta el servicio cuando nieva o hay tormenta. "No puede ser que a la menor incidencia meteorológica se vaya la luz, esto no pasaría si la línea, de Unión Fenosa, estuviera en condiciones", apostillan fuentes vecinales.

La de hoy ni siquiera ha sido una gran nevada. De hecho, la nieve se derritió en pocas horas en las calles de Cobreros, como se observa en la foto que acompaña a esta información, antes de que volviera la luz.