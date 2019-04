Elecciones en Videmala | El regidor socialista de Videmala deja el cargo y su hijo aspira a la Alcaldía por el PP

El veterano Manuel Rodrigo Rodríguez, el alcalde socialista que a más comicios electorales se ha presentado y ha ganado en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, ha decidido dar un paso a un lado y abandonar la política municipal activa. No se presentará a los comicios electorales del 26 de mayo. Agricultor y ganadero de vacuno jubilado de profesión, ha estado al frente de la Alcaldía de Videmala durante 6 legislaturas, 24 años.

El regidor albarino ha considerado que ha llegado el momento del cambio generacional y le ha cedido el testigo a su hijo Francisco José Rodrigo Vaquero, que está dispuesto a seguir su pasos. La novedad está en que el hijo se presentará por el Partido Popular, que podría ser la única formación que presente una lista electoral en este pueblo.

Francisco José Vaquero tiene 34 años, nació el 25 de mayo de 1985. Como número dos irá un jubilado, Guillermo Domínguez Lorenzo, nacido el 22 de diciembre de 1944 y actualmente concejal del PSOE. El resto son también jóvenes: el numero tres será Oscar Ramajo Prada y el cuarto Manuel Ramajo Fernández. La candidatura, según sus integrantes, "nace para trabajar todos unidos, autoridades municipales y vecinos, por el futuro de nuestros pueblos".

Videmala de Alba cuenta en la actualidad con solamente 156 habitantes con lo cual la Corporación Municipal está integrada por cinco ediles. Cada partido puede presentar cinco candidatos y los electores votar a cuatro. Para evitar la dispersión de votos que podría permitir perder concejalías en favor del oponente, lo que suelen hacer los partidos es presentar solo cuatro candidatos. Por pueblos Videmala tiene 114 habitantes y Villanueva 42.

En los comicios de 2015 acudieron a las urnas en Videmala de Alba 147 votantes (84,48%), de los cuales 81 votaron al PSOE y 56 al PP, absteniéndose 22.

En otros pueblos de la Tierra de Alba, el próximo 26 de mayo abandonarán la política municipal un alcalde y dos de las tres alcaldesas, las cuales irán en las listas, pero no en puestos de salida.

Ana Isabel Baena Argüello no se presentará a la reelección en el Ayuntamiento de Manzanal del Barco, donde la sustituirá como candidato del PP Luis Miguel Mezquita. Baena Argüello es una de las alcaldesas más veteranas, pues llegó al cargo en 1999 y ha ganado cinco elecciones municipales consecutivas, manteniéndose 2en el cargo durante 20 años. Fue una de las que apoyó la construcción del nuevo "Puente de Manzanal" en la carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde sobre el embalse del Esla, allá por el año 2007.

Tampoco concurrirá la actual alcaldesa popular del municipio de Losacino (Vide, El Castillo y Muga), Ana María Barrera Barrera, que ha desempeñado el cargo durante los últimos cuatro años. Durante su mandato destaca la mejora viaria de la carretera de Carbajales a Muga y los caminos asfaltados de Castillo a Muga y de Muga a Losacio. El candidato será el dueño del bar de Muga de Alba, Eloy Viñas Rodríguez.

Del resto de actuales alcaldes repetirán todos: José Antonio Calvo Fidalgo (Santa Eufemia del Barco), Ismael Pérez Gago (Olmillos de Castro), José Gonzalo Velasco Mielgo (Perilla de Castro) y María Isabel Alvárez Genicio (Vegalatrave), todos ellos del PP. La novedad entre los populares de Alba está en la candidatura de Carbajales, donde Roberto Fuentes Gervás pasa a ser el cabeza de lista.

En la tarde de ayer el PSOE no tenia confeccionadas aún candidaturas en Videmala ni en Vegalatrave , al no encontrar candidatos empadronados. No se descartadaba presentar dos listas compuestas por los denominados "paracaidistas", gente de otros pueblos o de la capital.