Palacios del Pan, condenado a levantar la tubería que atravesó por el Club de Vela

El Ayuntamiento de Palacios del Pan deberá levantar una tubería que instaló junto al embalse del Esla en noviembre de 2017 para bajar la captación de agua que abastece al municipio a una cota más baja. Eran tiempos de sequía y la toma que siempre había utilizado Palacios –y anteriormente también el pueblo vecino de Andavías– había quedado por encima del nivel del embalse, al descubierto, y por eso el alcalde, Pascual Iglesias, pretendía alargar la conducción a otra zona del Esla aún cubierta por el agua.

El problema está en que para hacerlo metió la tubería por una parcela privada sin la autorización al dueño, pasando por debajo de la valla que cercaba ese terreno y causando diversos destrozos. Por ese motivo, el propietario de la parcela, el Club de Vela Zamora, denunció al Ayuntamiento tal y como ya adelantó este diario en enero de 2018. Recientemente, el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 de Zamora falló a favor del Club de Vela de Zamora.

La magistrada condena al Ayuntamiento de Palacios del Pan a retirar todas las canalizaciones colocadas en la propiedad del Club de Vela Zamora, a tapar la zanja y dejar la parcela como estaba, y a indemnizar al club con 500 euros, que es el valor de unos aspersores para regar el césped rotos durante las obras realizadas en enero de 2017. Además, el Consistorio que preside Pascual Iglesias deberá abonar las costas del juicio, con un límite de 200 euros más IVA.

En total, el proceso judicial ha costado a Palacios del Pan más de 700 euros, a lo que habrá que añadir los honorarios del abogado contratado por el Ayuntamiento y lo que cuesten las nuevas obras para sacar la tubería de la parcela privada y volverla a meter por otro trazado. Todo ello se tendrá que pagar con el dinero de las arcas municipales a corto-medio plazo, pues esta resolución judicial no admite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Curiosamente el pasado fin de semana el alcalde de Palacios presumía públicamente de que la obra realizada por su Ayuntamiento para garantizar el abastecimiento era más barata que la llevada a cabo en el municipio vecino con ayuda de la Diputación. Lo hacía en un acto electoral de los candidatos de su partido (PSOE) a las próximas elecciones generales.

En la otra cara de la moneda, las nuevas obras podrán ser aprovechadas por el Consistorio para llevar la tubería hasta la toma de agua por un trazado más recto que el elegido en noviembre de 2017 para que el agua fluya más fácilmente. La zanja cavada entonces por el Ayuntamiento de Palacios hace dos quiebros después de entrar el club de vela, uno de ellos de casi 90 grados, tal y como se puede observar en las dos fotografías que acompañan a esta noticia. Llevar la tubería unos metros por debajo permitiría un trazado más recto, además de evitar el terreno de propiedad privada.

En esta sentencia judicial, a la que ha tenido acceso este diario, la magistrada considera demostrado que las obras se realizaron dentro de una parcela del Club del Vela delimitada por la valla y una puerta automática, y que no se contaba con su autorización. La jueza concluye que si el Ayuntamiento de Palacios del Pan pretendía establecer una servidumbre pública "debería haber realizado el oportuno expediente administrativo, pero no actuar en la forma en que lo ha hecho invadiendo, sin título o expediente administrativo, propiedad ajena" y añade que "si no se permite la invasión de propiedad ajena por un particular mucho menos se puede permitir a una Administración pública".

El texto desmonta todos los argumentos de la parte demandada (el Ayuntamiento), como que la zona quedase "mejor después de las obras que antes" porque esa "es una cuestión de mera valoración estética", en palabras de la magistrada, o que el club haya realizado obras y modificaciones sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (según decía el Ayuntamiento), porque es este organismo el que tendría que sancionarles de ser cierto, y no el Consistorio ni el Juzgado.