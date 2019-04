Los sanitarios piden 62 desfibriladores y que los alcaldes aprendan a utilizarlos

Sanitarios de la Zona Básica de Salud de Aliste proponen que se adquieran un total de 62 desfibrilizadores (uno por cada localidad) y que "estén ubicados en un lugar público de cada pueblo" y que "formen a los alcaldes en su manejo, para que a su vez enseñen al personal que designen y así se puedan utilizar a cualquier hora del día, hasta que lleguen los servicios sanitarios (no siempre van a estar allí)".

Así se refleja en un escrito remitido a LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA manifiestamente molestos por las formas, tras haberse enterado por la noticia publicada en este diario el pasado jueves, de la decisión de los ayuntamientos alistanos de adquirir un desfibrilizador para cada partido médico, 12 en total, medida que en principio tuvo una buena acogida entre los vecinos. Los alcaldes siempre dejaron claro que ello, antes de adquirirse, debería consensuarse obviamente con los facultativos afectados.

Hay sanitarios que discrepan claramente del asunto y sobre la consideración de los alcaldes de los desfibrilizadores como "imprescindibles y de urgente necesidad" aseveran que "el personal sanitario de la Zona Básica d Salud de Aliste quiere manifestar que aparte de no comentarnos nada previamente, ni contar con nuestra opinión, semejante ocurrencia por decisión propia solo se entiende porque, como ya sabemos, que estamos en campaña electoral y es el momento de pintar las consultas, arreglar las puertas, reponer las baldosas rotas o comprar un desfibrilizador para que lo llevemos al hombro, de consulta en consulta, además del ordenador, del maletín y del material de curas".

Los sanitarios consideran "de urgente necesidad" disponer de una ambulancia básica de apoyo para las guardias, "ya que en ocasiones hemos tenido que derivar hasta tres personas al hospital en el Soporte Vital Básico, único con el que contamos, porque no podíamos demorarlo. Ambulancia que hemos pedido durante años en el Consejo de Salud (de Aliste) sin recibir respuesta".

Y de urgente necesidad, continúan, "es que tengamos el personal médico necesario en la zona y que no escatimen en enfermeras, que están en sus casas sin trabajar, no coincidiendo médico y enfermera en multitud de consultas con el riesgo que ello conlleva en cualquier urgencia". Hacen referencia así mismo a que "de urgente necesidad es que ustedes no nos tengan en muchas consultas muertos de frío y con una limpieza que deja mucho que desear".

Volviendo al asunto de los desfibrilizadores, los sanitarios lanzan varias preguntas: "¿Cómo no han tenido en cuenta que con 12 desfibrilizadores no hacemos nada? Necesitamos 62 para todos los pueblos de la zona ¿Ustedes piensan que un infarto como dicen o parada cardiaca tienen horarios?. ¿Justamente van a ocurrir en el tiempo que estemos en consultas? Y por la mañana, eso sí, porque por la tarde estarán esos defibrilizadores en el maletero del coche para pasárselos al médico de turno para el día siguiente". Terminan destacando que "siempre que toman una decisión la toman a nivel político" los alcaldes y se cita también a Castro. "En temas de acumulaciones el número de consultas para organizarlas de mejor forma. Hasta comprar un desfibrilizador para que lo llevemos de consulta en consulta. Porque ellos lo deciden así. Jamás se nos pregunta nuestra opinion en nada relativo a nuestra organización en el trabajo. Así nos va".

Otro de los problemas puestos sobre en cuestión es que "a los médicos de área que trabajan en la zona nos les dan ordenador portátil, con lo cual es un quebradero de cabeza, porque les tenemos que prestar los nuestros y siempre estamos borrando e incluyendo consultorios en el ordenador para poder pasar las consultas. Son médicos de segunda a todos los niveles, ¿cómo van a fidelizar al personal?".

El problema que se avecina es que a primeros de julio se jubila la médico del Viñas, eso en la teoría, porque en la práctica, al tener vacaciones y acumulaciones, podría tener que dejar de trabajar el próximo mes de mayo.

Se apunta así mismo que la medico de área que se fue de la Zona Básica de Salud a Benavente "ha dejado mil y pico horas de guardia que hay que asumir". Hay dos médicos, Rabanales y Mahíde que no hacen guardias: "Total que tenemos además de nuestras horas de guardia, las de Trabazos, las de Rabanales, las de Mahíde y las del medico de ´área que se llevaron a Benavente y a partir de junio las de la médico Viñas".

En referencia a los desfibrilizadores los alistanos se mostraban ayer a favor de su adquisición "sean los 12 que proponen los alcaldes o los 62 que proponen los médicos, lo que esta claro es que en la mayoría de los pueblos difícilmente habrá gente que sepamos utilizarlos".