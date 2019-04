Denuncian que el agua de Carbajales lleva más de una década contaminada

La plataforma en defensa del medio ambiente Tierra de Alba ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil para "depurar responsabilidades penales" derivadas de la "falta de control" y la superación de los límites oficiales en los análisis del agua en Carbajales de Alba. La denuncia se basa en los resultados de las analíticas oficiales, según las cuales "desde el año 2007 las aguas subterráneas de Carbajales de Alba están contaminadas con nitratos" al superar el límite de 50 miligramos por litro y llegando algunas "a 80 miligramos por litro, con los consiguientes perjuicios y riesgos para la salud para los habitantes del municipio, sobre todo para los bebés y personas con problemas gastrointestinales crónicos".

Así lo revelaron ayer miembros de la plataforma de Tierra de Alba y de la Coordinadora Provincial Pueblos Vivos, desde las que se hizo un llamamiento "a todos los municipios para que hagan muestras de agua de sus pueblos porque estamos ante un problema de sanidad pública que nos atañe a todos" advirtió Pedro Luis Anta. "Pedimos a los ayuntamientos que hagan análisis exclusivos de aguas porque se están contaminando, como en Carbajales, y no sabe nada la población" abundó Esteban Rodríguez.

La alarma ha saltado con el análisis de los datos de Carbajales de Alba, tomados de la Confederación Hidrográfica del Duero y publicados también por la Junta. La superación de los límites de nitratos durante años llevó a la plataforma de Tierra de Alba a pedir por escrito información, tanto al Ayuntamiento como a la Junta. "Nadie ha contestado, ni tampoco a nuestra pregunta de si las consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Sanidad han informado al Ayuntamiento de la contaminación de las aguas subterráneas de Carbajales, que es superior a los niveles de contaminación por nitrados en zonas industriales" apuntó Marisol Gómez.

En la denuncia presentada ante la Guardia Civil se apunta que la Junta "ante los altos niveles de contaminación por nitratos en Carbajales de Alba, había optado por recomendar el estudio de las causas, estudios que nunca se llevaron a cabo".

Para la plataforma ciudadana, la Junta "debió informar al Ayuntamiento para que resolviera el problema, informara a la población de que el agua no era apta para el consumo humano y suministrara agua. No consta que se haya llevado a cabo ninguna de estas actuaciones", por lo que se procedió a presentar la denuncia penal.

Ante estas revelaciones representantes de esta plataforma y de Pueblos Vivos, que nacieron para luchar contra la implantación indiscriminada de macrogranjas de porcino en la provincia, expresaron su "sentimiento de frustración y engaño porque en la reunión que mantuvimos con el delegado de la Junta nos garantizó que no existía problema de contaminación de las aguas y ahora se ha demostrado que no es así" en palabras de Pedro Luis Anta. Y se basan no solo en el caso de Carbajales de Alba sino de otros pueblos como Cerecinos del Carrizal, Piedrahita de Castro, Villalazán o la propia Zamora capital que, según los datos que ayer revelaron extraídos de la Confederación Hidrográfica del Duero, estarían con los niveles de nitratos por encima del nivel legal.

Estos hechos y la continuidad de los proyectos de macrogranjas han llevado a Pueblos Vivos a convocar una manifestación en Zamora, el día 13 de abril, bajo el lema "Ven a defender otro modelo de ganadería". Denuncian que la implantación "masiva de grandes explotaciones industriales de porcino, acabará con nuestros recursos naturales".