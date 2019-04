Aránzazu Dúo Delgado: "Nuestro objetivo es que los mayores tengan la mejor calidad de vida"

Aránzazu Dúo es la directora de la residencia La Inmaculada de Villalpando desde el mes de septiembre. La residencia villalpandina es un centro socio-asistencial sin ánimo de lucro, dependiente de la Fundación Inmaculada Concepción. Su finalidad es dar una asistencia integral y continuada a los mayores. En estos momentos, residen en las instalaciones de la plaza de San Nicolás 80 personas, principalmente de Villalpando y de otros pueblos del entorno. Su lema es "Cuidamos de tus mayores. Mejoramos su calidad de vida y bienestar".

-¿Con cuántas plazas cuenta la residencia y cuántas estás ocupadas actualmente?

-Tenemos 82 plazas autorizadas y 80 ocupadas actualmente. Dichas plazas son tanto para personas válidas como dependientes de todos los grados, y los residentes pueden venir de manera permanente o de manera temporal por una recuperación de una intervención, un respiro familiar u otras cuestiones.

-¿De qué servicios dispone la residencia?

-Tenemos médico y enfermero, servicio de terapia ocupacional, fisioterapia y trabajadora social. Además, contamos con cocina y lavandería propias. También tenemos salón de peluquería y viene la peluquera todas las semanas. Así mismo, contamos con servicio de podología una vez al més.

-¿Qué diferencia a la residencia La Inmaculada de Villalpando?

-Su ubicación en el centro del pueblo, que permite que haya algunas personas que sigan haciendo su vida normal. Hay residentes que siguen teniendo su casa en el pueblo, que se levantan por las mañanas y se van a su casa, vienen a comer o incluso comen allí y luego vuelven por la noche. El hecho de que la residencia esté en el pueblo les permite salir, dar un paseo hasta la plaza, ir al bar a echar la partida, al mercadillo, a visitar a algún familiar o vecino, y seguir arraigados a lo que era su vida antes de ingresar en la residencia.

-¿Cuál es el objetivo de la residencia La Inmaculada?

-Nuestro objetivo primordial es que tengan la mejor calidad de vida y fomentar su autonomía y su desarrollo personal.

-¿Cuál es la filosofía de trabajo del equipo?

-El trato en la residencia es como si fuéramos su otra familia. Es un trabajo muy personalizado.

-¿Cómo es el ambiente en la residencia?

-El ambiente es muy bueno. Todos los trabajadores nos implicamos mucho con los mayores y desde que he llegado he procurado que haya compañerismo y que a los residentes se les trate con la mayor dignidad.

-¿Qué actividades realizan en el centro para que los mayores se mantengan activos?

-Además de las actividades que hacen con la terapeuta ocupacional, que son actividades de motricidad fina y para mantener las actividades de la vida diaria, hay talleres de cocina, y cada vez que hay una fiesta preparan alguna receta. En junio se celebra en Villalpando la Feria de la Madera y ponemos un stand en la plaza en el que exponen las manualidades que ellos mismos realizan y también tejen, hacen broches, llaveros o marca páginas. También hay días que hacen talleres de memoria con ejercicios que les ayudan a no perder sus capacidades de lectura, escritura, operaciones de cálculo y otra actividad que no puede faltar es el bingo de los viernes, ¡les encanta! El objetivo es que no pierdan lo que hacían en casa y que tengan también relación entre ellos.

-¿Cómo es la alimentación?

-Los menús los diseña el médico del centro y se elabora todo en la cocina, también los postres. La alimentación a mí me parece exquisita.

-¿Es importante la creación de empleo en la zona con los puestos de trabajo que hay en la residencia?

-Sí. La residencia antes la gestionaban las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y vivían en ella cinco hermanas que se han marchado, por lo que se ha tenido que contratar a más personal. Lo primordial es contratar a gente del pueblo o de la zona.

-¿Cómo son las instalaciones de la residencia?

-Son unas instalaciones muy nuevas porque se han ido haciendo obras y mejoras continuamente. Tenemos una capilla preciosa, aunque nuestro pesar es que solo se celebra misa en ella una vez al mes. El centro cuenta con biblioteca y una sala de fisioterapia estupenda. La próxima semana van a comenzar obras en la residencia para hacer una unidad de convivencia para 15 personas.

-¿Por qué se ha decidido hacer esta ampliación?

-La obra se va a hacer en la zona donde vivían las Hijas de la Caridad, que es un espacio que ha quedado vacío y se le quiere dar utilidad. De esta forma la residencia se amplía en 15 plazas y se da un servicio más. También se ha comprado un edificio que hay al lado porque se quieren ampliar las instalaciones y una de las cosas que se ha valorado es crear un aula multisensorial o un salón de actos. El objetivo es ir ampliando los servicios.

-¿Cuál es su objetivo como directora del centro?

-Ofrecer a nuestros residentes la mejor atención, ir ampliando servicios, que estén contentos tanto los residentes como los trabajadores y que el ambiente de trabajo sea bueno porque si nosotros estamos contentos, la atención va a ser buena.