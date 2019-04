La Fiscalía investiga presuntos tratos vejatorios en la residencia de Montamarta

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora investiga presuntos tratos vejatorios a los ancianos de la residencia de Montamarta –de titularidad municipal– que habrían cometido dos auxiliares de este centro, según la denuncia puesta por el portavoz de la oposición en este Ayuntamiento, el socialista Rogelio Conde.

La dirección de la residencia ha confirmado a este diario que la Guardia Civil ya se personó en el centro la semana pasada para interrogar a los residentes por orden de la Fiscalía, y que confía en que esta "sobreseerá el caso muy pronto" a la luz de esos testimonios "y del informe que elaborarán los Servicios Sociales". "Esto no llegará a juicio, porque no hay nada", afirma con seguridad la directora, Verónica Rodríguez, quien añade que una denuncia así "aunque no sea verídica y quede en nada, consigue hacer mucho daño a la imagen del centro".

Rodríguez niega tajantemente los hechos que se denuncian y asegura que "respondo por todas y cada una de las trabajadoras del centro, y por el trato que les dan a los usuarios, que es excelente".

Sin embargo, la denuncia vendría apoyada por una serie de grabaciones que el denunciante puso en poder de la Fiscalía, según contaba ayer por la mañana Radio Zamora al avanzar esta noticia.

La directora por el momento desconoce el contenido de las grabaciones porque no ha recibido la denuncia, al no haberse abierto ningún proceso judicial por el momento, pero destaca que "en cuatro años no hemos tenido ni una sola queja de ningún usuario ni de ninguna de sus familias" y que "el libro de hojas de reclamaciones está en blanco". La directora no pasa por alto que la denuncia "no procede de ningún usuario ni de sus familias", sino de un responsable político.

En el mismo sentido se pronunciaba ayer, preguntada por este diario, la alcaldesa de Montamarta, Cristina Folgado (Unidos Por Montamarta), quien consideraba curioso que "en cuatro años en el Ayuntamiento no hemos tenido ni una sola queja" respecto a la residencia municipal y que "a dos meses de las elecciones municipales aparece esta denuncia de la oposición". No obstante, señalaba que la gestión directa del personal de la residencia "es responsabilidad de su directora".

La denuncia puesta por el contra el concejal socialista contra las dos de las auxiliares de la residencia se extiende también a la directora del centro, a la alcaldesa y al teniente de alcalde, Benjamín Hernández Nieto (PP).

La residencia municipal de Montamarta cuenta con 27 plazas, todas ocupadas, y tiene "una lista de espera de más de 30 personas", según destaca la propia directora que asegura que en el centro se respira "un ambiente muy familiar, no hay horario de visitas, las familias entran cuando quieren, por la mañana o por la tarde, y ellas habrían sido las primeras en detectar cualquier cosa extraña".

Hace cinco años, en abril de 2014, se inauguraba la residencia, vacía, por parte del anterior alcalde de Montamarta, el socialista Rogelio Conde, quien ahora denuncia estos presuntos tratos vejatorios, pero el centro no entró en funcionamiento hasta octubre de 2015, cuando él ya estaba en la oposición. No obstante, fue su equipo de gobierno quien dejó hecha la selección de personal, incluidas las auxiliares y a excepción de la directora, que fue contratada más tarde por el nuevo equipo surgido de las elecciones municipales de 2015.

Este diario ha tratado de conocer la versión del denunciante, que se negó a responder.