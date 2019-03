Vecinos de Andavías reclaman "un agua limpia" a las puertas de la Junta de Castilla y León

Un grupo de vecinos de Andavías y un buen número de representantes del PSOE de Zamora se manifestaban ayer por la mañana frente a la delegación de la Junta de Castilla y León en la provincia para reclamar "un agua limpia en su pueblo".

El Ayuntamiento de Andavías, gobernado por el Partido Popular, construyó un pozo de sondeo gracias a una subvención de la Diputación Provincial con el objetivo de disponer de su propio abastecimiento y no depender de la captación en el embalse del Esla que comparten con Andavías.Tras un largo periodo de obras el agua no salía clara debido a la suciedad acumulada en el depósito, y eso ha llevado a un grupo de vecinos a protestar por la situación.

A la manifestación acudieron los concejales socialistas en Andavías Laura Gago y Lázaro Hernández, el diputado provincial Eduardo Folgado, la candidata al Congreso de los Diputados Mar Rominguera y el alcalde socialista del pueblo vecino, Pascual Iglesias.

La edil Laura Gago valoró que "lo único" que ha hecho el alcalde de su pueblo, Antonio Iglesias, "es gastar una subvención para no solucionar el problema, que sigue existiendo, porque nuestra agua sigue saliendo marrón, no es potable, no hay suficiente agua en los pozos que se hicieron y, al final, hemos tenido que volver a engancharnos al embalse. El problema sigue ahí, y los habitantes de Andavías seguimos teniendo un agua sin ninguna calidad".

Por su parte, el concejal Lázaro Hernández calificaba de "vergüenza" el hecho de "que en pleno siglo XXI, unos días del grifo sale una especie de chocolate y otros días ni tan siquiera sale agua. Lo único que queremos es un servicio digno. Agua de calidad. Y por ello nos manifestamos para que la gente de Andavías tenga servicios y no tenga que abandonar el pueblo".

Por otro lado, la candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Zamora, Mar Rominguera, denunciaba que a los responsables de la Junta de Castilla y León "no les importa que los vecinos se vayan de Andavías, mientras se habla de medidas para repoblar nuestros municipios la Junta sigue permitiendo que pueblos como Andavías carezcan de un servicio básico esencial como es el suministro de agua potable".