El Cubo de la Tierra del Vino, en el cupón de la ONCE

Mª Ángeles Ruano, directora de la ONCE en Zamora, entrega el cupón del lunes al alcalde de El Cubo de la Tierra del Vino, Juan Ramón García. ONCE

El Cubo de la Tierra del Vino protagoniza el cupón de la ONCE del lunes, 1 de abril, perteneciente a la serie 'Mi pueblo'. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta localidad zamorana.

El cupón ha sido presentado en la mañana de hoy, por Mª Ángeles Ruano García, directora de la ONCE, en Zamora y Juan Ramón García de Castro, alcalde de dicha localidad.

El Cubo de Tierra del Vino debe su nombre a la existencia de una torre o cubo de carácter defensivo. Además, pone de manifiesto que la localidad pertenece a una zona que, en su tiempo, fue tierra de viñedos hasta que una plaga de filoxera diezmó este cultivo en el siglo XIX. Es la primera localidad zamorana que los peregrinos alcanzan en el camino de Santiago de la Plata, desde la provincia de Salamanca. Desde El Cubo, los peregrinos siguen hacia Zamora, por la antigua vía romana.

Entre sus recursos naturales destaca el monte llamado 'Majada Gorda', aprovechado para pastos de ganado, coto de caza y paraje para no perderse por los amantes de la naturaleza. Entre sus monumentos, la iglesia parroquial, que está dedicada a Santo Domingo de Guzmán.

Este es el cupón de la ONCE del sorteo del lunes, que se venderá en toda España.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.



Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.