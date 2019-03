Alerta por la proliferación de incendios, intencionados y cerca de las viviendas

Intencionados, al atardecer, aprovechando días ventosos y cerca de los pueblos. El patrón que está rigiendo muchos de los incendios forestales declarados en la provincia, sobre todo en el oeste (Aliste y la Alta Sanabria), es más que preocupante.

Si el miércoles era el alcalde de Hermisende, José Ignacio González, quien advertía de la peligrosa espiral en la que se pueden ver pueblos con escasa población y en general muy mayor, ayer era el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, quien incidía en lo alarmante de la situación.

"Estamos ante un problema muy preocupante, no solo aquí, estamos viendo que pasa por muchos sitios y los riesgos son muy grandes. No podemos continuar así" alertaba el alcalde de Hermisende. Ayer Castro hacía una llamada "a la sensatez y la cordura porque se está quemando intencionadamente y cerca de las viviendas". El último caso más flagrante ocurría la noche del martes en Hermisende, con un fuego a 500 metros del casco urbano que pudo extinguirse a las cinco de la madrugada, no sin un gran susto para la población.

Esa misma noche del martes al miércoles comenzaba otro fuego en Porto de Sanabria que ha calcinado unas cien hectáreas de monte bajo como confirmaba ayer el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro. Fue provocado, al igual que el último ocurrido en Hermisende y la mayoría del centenar de incendios forestales en la provincia en lo que va de año.

Agentes medioambientales, bomberos forestales y medios aéreos de la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente (BRIF de Tabuyo del Monte) han trabajado duro para controlar un incendio que se complicó debido al viento reinante en la zona. Las aeronaves realizaron impresionantes descargas en la sierra mientras los vecinos seguían preocupados la evolución del frente.

Lo preocupante de la situación es que se están viendo tendencias en los inicios de los fuegos, al finalizar la tarde, en días con viento y cerca de los cascos urbanos. "Los servicios de extinción minimizan las consecuencias pero podemos tener un disgusto" advertía el delegado de la Junta en Zamora. Porque del centenar de incendios contabilizados en la provincia durante los tres primeros meses del año, la mayoría han sido provocados. "Viene una larga primavera por delante y podemos tener problemas porque los fuegos se acercan a las casas habitadas, como ha ocurrido en Hermisende, Santa Cruz de los Cuérragos o Asturianos. No podemos seguir con esa incidencia rutinaria y peligrosa". Castro advirtió de la "coordinación" de la Guardia Civil con Medio Ambiente para aumentar la vigilancia, y llamó a la "criminalización del que quema, nos preocupa esa incidencia de limpiar el monte o quemar para tener pastos".