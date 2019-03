Un fuego de madrugada puso en riesgo las viviendas de Hermisende

La Alta Sanabria y zonas de Aliste, en el oeste de la provincia, se encuentran entre la declaradas por la Agencia Española de Meteorología con riesgo muy alto de incendios forestales. Las altas temperaturas y una ausencia total de lluvias complican la situación.

La tarde-noche del martes se produjeron focos en Porto y Hermisende. En este último pueblo el fuego se quedó a unos 500 metros del casco urbano, afectando a una masa de castaños. No fue hasta las 5 de la madrugada cuando pudo recuperarse la tranquilidad en un pueblo donde "hay muchas personas mayores y poca población" explica el alcalde, José Ignacio González. "Estamos ante un problema muy preocupante, no solo aquí, pasa por muchos sitios y los riesgos son muy grandes. No podemos continuar así" alerta el alcalde de Hermisende.

Efectivos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación impidieron que las llamas entraran en el casco urbano y la casas de Hermisende En estas labores trabajaron los bomberos del turno de guardia del Parque de Rionegro apoyados por un camión autobomba de la Mancomunidad Tierras de Aliste.