"Muchos pueblos sufrirán si no hay caza"

"Revuelto". Con esta sola palabra define el dermatólogo y cazador zamorano Eduardo Romero Nieto la situación actual de la caza en Zamora y en la comunidad castellano-leonesa, tras imponer la prohibición de los aprovechamientos cinegéticos el Tribunal Superior de Justicia al estimarse el recurso presentado por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma).

Romero recalca que los ingresos de la caza "son impresionantes", y apunta que, además, "el 95 por ciento de los cazadores son, como mucho, mileuristas". Hay pueblos, señala, "que si la prohibición de la caza fuera real sufrirían mucho porque es el único ingreso interesante que perciben, junto con el de los pastos".

Considera el doctor, natural de Santibáñez de Vidriales, que, de mantenerse suspendida la caza, la repercusión económica para los pueblos -Ayuntamientos o Juntas Vecinales- que perciben un dinero por los aprovechamientos de la caza será más que negativa, como lo será para todo el colectivo ligado a la gestión y desarrollo de esta actividad.

Lo hace en la Feria Cinegética de Madrid, que estos días ha ofrecido al sector la mejor exposición, a nivel internacional, de destinos de caza, trofeos, armas, útiles, herramientas, artesanías, gastronomía y contertulios posible porque en ella se ha dado cita lo más granado de la venatoria, del safarismo y de toda combinación de naturaleza y turismo cinegético. Unos lo hacen para ofrecer cacerías exclusivas, otros para demandar piezas nada comunes y todos para informar o ponerse al corriente de una actividad que mueve toda suerte de intereses.

Eduardo Romero mantiene su prestigio como cazador, como conservador y como muestrario de la fauna, y que pone de relieve el Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa (León). En esta edición ha elegido corzo, en especial animales que presentan una atrofia por cuestiones hormonales o biológicas. Dos hembras con cuerna atraen a los visitantes y el propio cirujano les explica con detalle los pormenores del caso.

Eduardo Romero, reconocido por su bagaje del mundo natural y compromiso con el reino de la fauna, pone de manifiesto que "me parece vergonzosa la situación de la caza en Castilla y León". "Presumo, dice, de no pertenecer a ningún partido, pero los políticos no nos han apoyado nunca y ahora vienen las consecuencias". En su criterio lo que sucede "es un toque de atención". Es partidario de blindar el aprovechamiento cinegético porque, con todos los respetos, no se pueden decir gilipolleces, y si no existiera la caza habría que inventarla porque los cazadores, entre los que me encuentro, somos proteccionistas y las poblaciones silvestres deben tener el equilibrio entre machos y hembras. Insiste en que habrá pérdidas importantes y repara en el número de cazadores. "Parece que están porque haya un Partido político" formado por este colectivo.

Conocedor del corzo como nadie, por su prolongada experiencia en el seguimiento de una especie que le entusiasma, subraya el gran impacto que la moscarda (gusanos larvados en fosas nasales) tiene en este animal, y que está llevando a la muerte a un altísimo porcentaje. "Se calcula que muere un 90% en León, y en Santander, donde se ha hecho un estudio serio, el 96%".

En Zamora la presencia de la moscarda es más que conocida en Sanabria y Carballeda. Romero sostiene que los que sobrevivan a esta siega "quedarán inmunes",y afirma que la solución para prevenirla es complicada en estos momentos". "El que muera, muere" sentencia.

Su aportación este año a Cinegética es una extraordinaria colección de la Fundación Romero Nieto, consistente en trofeos de corzo con cuernas deformadas, que forman parte de la colección personal de trofeos conseguidos por el cirujano zamorano, y una no menos llamativa muestra de ejemplares presentados tras una labor maestra de taxidermia. Entre otros repara en un corzo negro y en dos hembras con cuerna, una cazada en Polonia "pensando que era un corzo mayor, y cuando el guarda fue a desollarlo vio que era una hembra". La otra lograda en Soria.

Su muestrario da fe de que, tal y como recoge un documento explicativo, "es muy frecuente encontrar anomalías de crecimiento en las cuernas de los corzos, tanto en España como en el resto de Europa". Precisa que "al contrario que en otros cérvidos les hacen muy interesantes tanto al cazador como al investigador".

En las piezas expuestas pueden observarse "anomalías muy curiosas como el corzo con peluca, signo de disfunción hormonal por disminución de andrógenos, cuernas degeneradas por la vejez, trastornos genéticos heredables o no, deformaciones por traumatismos, con tres cuernas, defectos de implantación, posiciones anómalas, desviaciones y curvaturas llamativas, con más de seis puntas clásicas, cavidades en el tronco de la cuerna, soldaduras de base, corzos asesinos por falta de luchaderas" y otras irregularidades con las que sorprende el reino animal.

También descuella en uno de los estan de Ifema el trofeo de un ciervo abatido el año 2016 en La Culebra, y con el que se pretende convencer a los cazadores de trofeos del nivel de venados que campean en estos ámbitos.

El catalán y criador de perdices autóctonas Ramírez es otro habitual de Cinegética que defiende, al parecer en vano por todo cuanto sale por su boca, la implantación de la perdiz autóctona en el país.

"Vamos de mal en peor. La perdiz es un engaño total y la gente lo tolera. La pureza es inviable hoy día porque no es rentable. Las administraciones, que deberían apostar por mantener la genética, se dedican a cobrar". Asegura que "el 80% de los cotos tiran basura al campo". "¿Cuándo se ha visto que el perro pille a la perdiz? pregunta, y él mismo responde que "es algo que ocurre porque es un animal enfermo, porque no tiene pluma, porque no ha volado nunca y sale de estar en un gallinero". "Y empezamos por arriba. Grandes granjas de España son las primeras que engañan. Es una perdiz que se suelta para practicar la caza simplemente" añade.

Este hombre pinta un futuro más bien negro para la caza. Subraya que "no quedan cazadores de dos patas, un perro y que salen a fatigarse al campo". Dice que "con la perdiz autóctona regresas con una o pocas más. Ahora el cazador más joven pasa de 65 años. Ya no quedan ni cazadores ni tiempo ni perro". Resalta el criador del ave más deseada que "una perdiz buena tarda un mínimo de seis meses en hacerse en un escenario apropiado, mientras que una mala lo hace en 14 semanas". Subraya que "los que certifican genética no encuentran clientes porque los que van detrás de ellas no las alcanzan y todo son perjuicios al no cumplirse el contrato" que asegura unos buenos resultados. En cuanto al precio indica que "la diferencia viene a ser de dos euros, pero para los que compran es mucha diferencia. He dejado de hacer grandes acuerdos por diez céntimos". "El cazador lo primero que hace es pasar por el bar y luego sale. La gente no sabe mover los animales. Hay firmas que sirven perdices los jueves, las tienen en cajones pequeñitos y el domingo las sueltan para la caza. Estas aves no son capaces ni de levantar el vuelo".

Si embargo, Ramírez no culpa puramente a los titulares de cotos de la expansión de híbridos que, además, no crían. Repara el criador de perdices en el gran daño que ocasiona la agricultura intensiva "que carga el terreno de pesticidas y otras toxicidades. Se mete mano a los cazadores, pero es una historia larga".

Ningún colectivo naturalista o ecologista le ha comprado perdices para repoblar, y ve con tristeza el futuro de la recuperación genética de la perdiz "porque no tiene nada a favor".

La Junta Nacional de Homologación no cuenta este año con ningún trofeo procedente de Zamora entre los veinte primeros. El lobo, que suele ocupar buena posición, quedó fuera por la prohibición de cazarlo al echar por tierra el Superior el Plan de Conservación.

Si aparece, pero expuesto como gran atractivo cinegético, el majestuoso trofeo de un ciervo abatido en la Reserva de la Culebra o entorno. Lo muestra una firma que promueve la caza en Zamora.

Que hay pasión por los trofeos lo demuestra el hecho de que desde el año 1950 hayan sido homologados un total de 23.237 venados, 22.397 jabalíes, 9.401 corzos, 5.437 gamos, 5.371 muflones, 4.761 machos monteses, 4.616 sarrios, 688 rebecos, 537 lobos, 200 arruís y 75 boc balear, según los datos expuestos por la Junta de Homologación. Fueron especialmente cuantiosos los certificados entre 1996 y 2015, que suman un total de 50.205, y se cifran en 3.441 los homologados entre 2016 y 2018.

Cinegética 2019 se ha mostrado como una feria sobresaliente de caza pero este año ha reinado un realce de los valores de sostenibilidad, conservación y ética "para que la caza sea aceptada por los no cazadores" por decirlo con la frase de Luis Manuel Jara, presidente de la Asociación Española de Perro de Sangre, recogida en la revista "Cinegética. Pasión por el campo y la caza', entregada en el evento que dirige Rodrigo Moreno de Borbón.