Los empresarios piden tecnología, menos burocracia y discriminación positiva

Los empresarios de Puebla trasladaron sus problemas ante la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver Segreras, en la reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Las intervenciones de los empresarios, mayoritariamente de Puebla, hicieron la foto fija de la situación actual, con una reclamación urgente y constante que trasladó el presidente de Azehos, Oscar Somoza, "nos faltan las autopistas digitales". Ante el plan de las administraciones de dotar de fibra los centros escolares y los centros de salud es necesario cubrir todos los sectores "si no hay empresas no hay niños y no hay hospitales". Apeló a la "discriminación positiva" y a consolidar la parada de Alta Velocidad en Otero en el corredor Madrid Galicia que a menudo olvida los núcleos intermedios. Otros empresarios plantearon la falta de ayudas a la hora de instalar un negocio "ayudas cero" que se convierten en "ayudas envenenadas".

Otros empresarios insistieron en que a veces no es una cuestión de ayudas, sino que basta con facilitar las cosas ante la excesiva burocracia. Algunos de los participantes indicaron que cuando presentan proyectos "no se nos da ni respuesta".

Los propios empresarios dejaron en evidencia que no todo es Turismo porque "trabajamos tres meses al año y los otros 9 a mirar al aire". En este sentido algunos de los participantes denunciaron la situación real "los pueblos se han quedado sin gente, si queremos seguir tenemos que tener vecinos viviendo en los pueblos". En este aspecto se apuntó a la pérdida del sector primario en el territorio, agricultores y ganaderos, la pérdida de la cultura popular y los propios productos endógenos "premiamos las cosas de fuera". Las nuevas tecnologías y la Red abren puertas a la comercialización de los productos locales.

Los invitados a esta reunión apuntaron el incumplimiento de las inversiones, en concreto el funicular del Lago "porque se hace caso a quien no lo quiere pero somos más gente los que queremos que se haga que los que no". Esta instalación brinda la posibilidad de subir hasta el poco del Fraile "a personas que nunca podrían subir" además de ser un ejemplo de obra civil hidroeléctrica. El turismo de invierno es otra de las necesidades, aunque en este caso no hay ninguna mínima infraestructura.

Otros plantearon que "las ayudas son importantísimas si tenemos que competir con un negocio en Gran Vía". Algunos de los servicios que se prestan no son rentables, como ir a vender una única barra de pan a un pueblo.

En peor situación están los empresarios de los espacios protegidos "no te dejan hacer nada y solo son limitaciones por ser un espacio natural". Con argumentos de este calibra, el empresariado local dibujó el panorama real de esta comarca que no solo se mantiene del turismo con una marcada estacionalidad.

La secretaria de Estado de Turismo se reunió además, fuera de agenda, el jueves a las ocho de la tarde con la corporación de Galende, tras el plante de los concejales a "la comitiva electoral del PSOE" en palabras del alcalde, José Manuel Prieto, que pasaron de largo ante el Ayuntamiento donde aguardaba la corporación para recibir la visita institucional y comunicada.

El alcalde y los concejales optaron por no subir al catamarán para realizar el viaje, lo que generó un ambiente tenso. Pasadas las ocho de la tarde se desarrolló ese encuentro con toda normalidad sin presencia de ningún representante del PSOE, salvo el subdelegado del Gobierno, donde los concejales trasladaron sus preocupaciones. La principal de las quejas es el lastre para el desarrollo que supone el Parque Natural del Lago de Sanabria para cualquier actividad que se quiera desarrollar.