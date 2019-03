Una cigüeña condenada en las alturas

Agentes medioambientales de la Comarca Forestal de Aliste y efectivos del parque de bomberos voluntarios de la Mancomunidad Tierras de Aliste han salvado de una agonía y muerte más que segura a una cigüeña blanca que tras regresar de su período migratorio en Africa regresó a tierras alistanas y en las labores de recuperación del nido se quedó atrapada entre las ramas de un viejo chopo.

Los efectivos decidieron actuar ante la preocupante situación, la cigüeña estaba sufriendo en su lucha por liberarse, y una de dos o se la liberaba o moriría a causa del esfuerzo o por falta de comida y agua. Era cuestión de horas.

El hecho tuvo lugar en el conocido paraje de "La Cañada" de Rabanales, cercano al casco urbano, en la margen derecha de la carretera ZA-P-1407 de Alcañices a Bercianos. Se trata de una zona de prados cercados con mucha arboleda que alberga una de las mayores poblaciones de cigüeñas blancas de la provincia de Zamora.

La cigüeña, no se sabe cómo, si al entrar o salir del nido, se quedó enganchada por una de su alas a una rama en forma de horquilla, a más de 10 metros de altura, por lo cual los bomberos de Tierras de Aliste tuvieron que utilizar una larga escalera de 12 metros y trepar por ella, atados con arnés de seguridad, para poder desengancharla. Una vez en el suelo se comprobó que el animal se encontraba bien, que su ala no estaba rota, ni herida, solo magullada, pero aún así no podía volar, debido al enorme esfuerzo que el ave había realzado para poder desengancharse.

Los agentes alistanos de Medio Ambiente llevaron a la cigüeña a un local cerrado y sin luz para que se tranquilizara, dándole agua y comida y dejándola descansar durante toda la tarde y la noche. A la mañana siguiente la cigüeña se encontraba perfectamente y fueron los propios agentes, concretamente José Pardo, natural de rabanales y amante de las cigüeñas, el que la soltó de nuevo en los prados de "La Cañada" y después de una pequeña carrera alzó el vuelo y regresó con su compañeras.

La cigüeña blanca es un ave que ha formado parte de la vida de Aliste. Antiguamente la mayor parte de su nidos se ubicaban en los negrillos que poblaban los cascos urbanos, en pardos y cortinas e incluso ubicados en calles y plazas. Luego llegó la grafiosis y acabó con los negrillos, lo cual llevó a las cigüeñas a buscar nuevos habitas en arboles como los chopos. El problema está en que las ramas de los chopos son más abundantes y crecen mucho de un año para otro taponando la entra al nido y originando accidentes.