Instagram contra la droga

Más de un millar de personas se ha hecho eco de la campaña contra las drogas alentada por la "influencer" sanabresa annblanbe #dinoalasdrogas". Una campaña que iniciaba Ana Blanco esta semana ante el incremento del consumo y tráfico de drogas en la comarca.

Dada su repercusión entre sus seguidores "quiero aprovechar mi influencia para concienciar a los más jóvenes". Expone su caso personal "yo nunca he probado nada, ni siquiera un porro, y no me siento una "pringada" por ello". Blanco anima a emprender metas nuevas alejadas de las droga, como estudios, formación o aficiones.

El fácil acceso a la adquisición de drogas, entre ellas la cocaína, está desembocando en un panorama problemático entre los jóvenes, como corroboran fuentes jurídicas de la comarca. Personas muy jóvenes se gastan todo su dinero en adquirir estupefacientes, e incluso los que no tienen trabajo se dedican al trapicheo, un dinero fácil que además les facilita el seguir consumiendo sustancias.

El trapicheo de pequeñas cantidades desemboca en multas administrativas, la casuística más frecuente en Sanabria. Las aprehensiones de cantidades relativamente importantes son poco frecuentes, entre las últimas las de un empresario sanabrés y la de un "correo" gallego en Mombuey.

La depresión económica que vive la comarca está favoreciendo el tráfico y consumo, como denuncian las mismas fuentes jurídicas consultadas.

El consumo de drogas y alcohol aparece en numerosas ocasiones en los atestados por accidentes de tráfico y violencia de género. "Para la población que somos hay un consumo bastante extendido entre personas de entre 20 y 45 años, que son los que más movimiento tienen y los que en más líos se meten. Es un secreto a voces", ratifican fuentes jurídicas, que apuntan que "hay personas conocidas que se meten y que nadie sospecharía".

El efecto de la drogadicción a corto plazo es patente no solo en los análisis habituales de estupefacientes, que se practican en los atestados de Tráfico, sino también a largo plazo. Un análisis de cabello determina los periodos de consumo de drogas en una persona con un alto porcentaje de efectividad.

En cuanto a los puntos de venta de drogas existentes en la comarca de Sanabria, son sobradamente conocidos entre la población.