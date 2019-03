Las Cortes tramitarán una normativa de caza apoyada por el sector agroganadero

La nueva Ley que permita la práctica de la caza y el control de las especies cinegéticas se confía que entre en vigor en una semana, tras haber aprobado ayer las Cortes la admisión a trámite de la proposición de modificación de la presente normativa presentada por PP, PSOE y C,s, y que contó con 71 votos a favor, diez abstenciones, de Podemos, y el voto en contra del representante de IU-Equo.

Con el cambio legislativo se pretende dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anularon los aprovechamientos cinegéticos y la Orden Anual de Caza, tras los recursos interpuestos por el Partido contra el Maltrato Animal (Pacma).

Algunas decenas de agricultores y cazadores de la provincia de Zamora se desplazaron ayer hasta las Cortes para mostrar su apoyo participando en una manifestación que congregó a más de un millar de personas, y donde "se desplegó músculo", en expresión de uno de los asistentes, y no faltaron los gritos de "¡Viva España!".

El delegado provincial de Caza, José Antonio Prada, calificó de "muy positiva" la respuesta favorable dada por los parlamentarios así como la presencia de cazadores "de todas las comarcas zamoranas", y asegura que la caza volverá a la normalidad este mismo mes.

Igualmente satisfecho regresó de Valladolid el secretario regional de la UPA, Aurelio González, que afirmó que agricultores y ganaderos acudieron a las Cortes "para que se haga una Ley que garantice que podamos seguir controlando en lo posible la fauna salvaje porque, de lo contrario, agricultores y ganaderos tendremos que marcharnos de los pueblos y dejar el mundo rural a los animales, a los que ahora damos de comer nosotros, porque la factura a pagar no puede mantenerse siempre y menos cuando sea demasiado grande". González pidió a los responsables de los grupos ecologistas "que se preocupan de los animales que lo hagan de verdad dando ejemplo, dejando las ciudades y viniendo a los pueblos a combatir la despoblación y montando explotaciones, y no presentándose solo los fines de semana".

El coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, calificó la concentración de "exitosa, por su buena asistencia", y apuntó que "ahora dependemos de que haya un acuerdo entre los grupos políticos para que salga una nueva normativa sobre la que no quepa interpretación ni dudas". Subrayó que "la caza es fundamental para controlar la fauna salvaje y las especies cinegéticas". De no ser así, advirtió, "tendremos un gran problema por la proliferación de miles de animales que cada año se controlan y que de no hacerlo pueden llegar a un crecimiento descomunal que metan presión para arruinar a las pocas explotaciones que quedan en el medio rural". Asimismo, dijo "no entender la paralización de la caza, que es la actividad más antigua, sin medir las repercusiones que puede generar la fauna, no solo en las ganaderías y cultivos, sino en accidentes". "Se puede convertir en un problema de orden social" expresó.

El presidente de la Asociación Zamora para la Defensa de la Caza y de la Pesca, Antonio José de Prada, resaltó la presencia de "muchos sectores" en la manifestación de ayer en Valladolid pero no escondió "el temor a los recursos y a que haya que esperar a la sentencia del Constitucional".

En cuanto a los ponentes, según informa Efe, En el caso del PP, ha sido su presidente autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha argumentado que lo que está en juego con este debate es "la libertad, la convivencia y el respeto por las ideas ajenas". "No me gusta la caza, no he cazado nunca, pero respeto profundamente a los cazadores", ha dicho Mañueco. En el mismo sentido, aunque con un planteamiento crítico con la "mala gestión" de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por los errores en la elaboración de los decretos y la orden, el procurador socialista José Luis Aceves ha antepuesto que la caza pueda mantener su actividad a las dudas legales de esta modificación. El más crítico con esta iniciativa ha sido el representante de IU-Equo, José Sarrión, el único que ha votado en contra de la admisión a trámite al apreciar, entre otros argumentos, que con esta modificación se está "vulnerando la tutela judicial efectiva de la sociedad civil", al elevar a rango de ley el objeto de la denuncia planteada ante el TSJCyL, lo que precisará de la iniciativa de al menos 50 diputados para elevar el asunto al Tribunal Constitucional.

Representantes de la Asociación de Rehalas Regionales de Caza y Libertad, de la Asociación Nacional del Corzo y cazadores incluso de otras comunidades se mostraron ayer en Valladolid.