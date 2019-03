Árabes y rusos, interesados en adquirir el poblado de Castro, a la venta por 6,2 millones

El espectacular pero desmantelado desde hace años poblado de Castro, construido por la sociedad Iberduero (hoy Iberdrola) para levantar el último salto hidroeléctrico enclavado en el curso del río Duero antes de adentrarse en Portugal, sale de nuevo a la venta. En esta ocasión lo hace a un precio notablemente superior al pedido hace dos años, puesto que ha pasado a ofrecerse por una cantidad de 6.200.000 euros cuando en el año 2017 se vendía por 1.750.000 euros.

El precio marcado está en consonancia con las características del poblado, con el hecho de venderse en su integridad y con su ubicación en un paraje de excepcional belleza, en enmarcado en los ámbitos del Parque Natural de Arribes del Duero y Reserva de la Biosfera.

Representantes del titular de poblado aseguraron ayer que el poblado de Castro ha despertado el interés de "árabes y rusos", pero que las negociaciones no han cuajado porque "han dado un precio a la baja" que el propietario no admite, cifrada en 5.500.000 euros. No obstante, apuntan la posibilidad de acceder a una cuantía "algo inferior", pero superior a la indicada por los citados compradores.

Entre los valores de este enclave resaltan la ubicación en , según expresan, "es una zona que es una pasada y muy espectacular", y ponen de relieve que es un poblado idóneo para "para construir un complejo turístico impresionante o para hacer un parque temático", al estilo de los que se han creado en otros puntos del país agraciados por embalses, cuencas fluviales y paisajes interesantes para la práctica de actividades relacionadas con la naturaleza y el Medio Ambiente.

Gestores de la compraventa de este escenario arribeño señalan que los interesados en la adquisición y con deseos de desarrollarlo "tienen que ser personas con imaginación" porque es un poblado con gran des posibilidades. El propietario ya hizo referencia a su utilidad para el desarrollo del turismo rural e incluso para destinarlo a universidad privada.

El material de piedra empleado dota a este núcleo residencial de una solidez impresionante en su estructura externa, pero el abandono y el vandalismo reinante hacen necesaria una sobresaliente labor de restauración porque todo ha sido levantado de sitio (puertas, ventanas, material eléctrico?) o roto (cristales).

Se cifran en 6.000 metros cuadrados los ocupados por edificaciones que fueron en su día un ejemplo de habitabilidad y de servicios puesto que se habilitaron edificios para atender a los residentes en todos los órdenes. El personal encargado de sacar adelante el salto hidroeléctrico de Castro contó con iglesia, cuartel de la Guardia Civil, hospedería, viviendas adosadas e incluso una zona recreativa.

Emplazado en un montículo, en la confluencia del río Duero y el arroyo de Brandilanes, las vistas y panorámicas del poblados son espectaculares, especialmente en fechas primaverales y de gran floración, y también cuando los cauces marchan con grandes volúmenes de agua y son necesarios los desembalses.

La presa y el poblado de Castro fue levantada en los primeros años de la década de 1950, en plena construcción del sistema hidroeléctrico del Duero implantado por Iberdrola. A partir de esta presa comienzan los aprovechamientos energéticos de Portugal, configurados con Miranda do Douro, Picote y Bemposta.

Hasta la fecha, es un poblado que va pasando de mano en mano pero nadie ha procedido a mejoras u obras de rehabilitación de los inmuebles, que siguen expuestos a los impactos de las inclemencias y al paso de los tiempos.