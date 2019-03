Prenda albarina "de la solidaridad"

Las capas pardas impregnaron ayer a la villa de Carbajales de Alba de una atmósfera y un colorido radiante gracias al desfile promovido por el Ayuntamiento, presidido por Manuel Fidalgo Guillermo, que tuvo lugar por las calles, plazas y bares del pueblo, y que fue seguido con interés por la población.

El vistoso y secular ropaje lució en toda su textura sobre los cuerpos de más de medio centenar de personas, la mayoría integrantes de la Asociación de la capa parda, que participaron en la III Jornada de Exaltación de la Capa Parda de Alba. Algunos, como el propio regidor, lucieron una prenda de más de dos siglos de pervivencia, otros una pieza de más de un siglo, que ya portaron sus padres o abuelos, y otros una capa de elaboración más reciente pero representativa de un atuendo que es un signo de identidad de los pueblos de Alba y Aliste recorridos por el río Aliste o que están radicados en sus proximidades.

La Asociación de Tamborileros Zamoranos arropó con su música a los distinguidos caminantes que se hicieron ver y notar la indumentaria en los oficios religiosos y por el callejero y los puntos de ambiente locales.

De "magistral" fue calificada la conferencia pronunciada por el historiador e investigador Rubén Sánchez Domínguez, autodefinido como "afamado palabrero y charlatán", pero que sin embargo hizo una "exaltación y glosa" de la capa fundamentada en un riguroso análisis de los estudiosos o en textos dejados por las plumas de escritores universales como Miguel de Cervantes. "Estos capipardos son/ poetas casi los más/ y tal vez alguno oirás/ que socapa dice cosas/ que parece, de curiosas/ que las dicta Barrabás" entresacó de la "Comedia famosa de la entretenida" el historiador "ligado por razones de sangre" a Cerezal de Aliste. Tras hacer un repaso a sus recuerdos por Carbajales de Alba, acompañado de familiares o amistades, manifestó, remitiéndose a Benjamín Pereira, que "hablar de capas pardas es hablar de la más noble pieza de nuestro traje popular". "La pieza de mayor personalidad" y "auténtica joya de la indumentaria tradicional" fueron otras dos referencias empleados por el historiador-investigador, que profundizó sobre una capa "que se extendía por toda la Corona". Fue más allá y, aprovechando el clima electoral reinante, pidió "más política de capa parda para nuestros pueblos y regiones, para nuestra provincia y para nuestro país, de esa capa parda solidaria, que acoge a los que buscan casa o asilo por haber sido expulsados o desahuciados de la suya, de esa capa que abriga a los que padecen frío del desempleo y de la crisis, de la capa que nos une no de la que nos divide, porque no nos engañemos, jamás, en las circunstancias actuales, conseguiríamos que esta prenda fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, si no vamos de la mano de nuestros paisanos y nuestros hermanos portugueses".

El alcalde del municipio, Manuel Fidalgo Guillermo, resaltó ayer la importancia de promocionar este superlativo vestido que entierra a todos sus portadores porque, si se cuida, es casi eterno. La jornada de exaltación de la capa parda de Alba culminó con una comida en "La Rueda" que llenó de energía a quienes cargan con semejante e impresionante pieza.

Fue una jornada de hermanamiento y promoción de lo valores patrimoniales que se vio empañada por la ausencia del presidente de la capa parda, Félix Marbán, hospitalizado en Salamanca.