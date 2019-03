Ejemplos de igualdad para cada día

Lleno en el salón de usos múltiples de Monfarracinos durante la gala organizada por la Diputación de Zamora con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrada con una jornada de adelanto respecto al 8-M y centrada en las mujeres del mundo rural, en su lucha diaria trabajando en un entorno tradicionalmente dominado por los hombres.

La periodista Reyes Cabero moderó una mesa redonda en la que tres mujeres de la zona compartieron su experiencia como trabajadoras en el mundo rural: Ana González, que dirige una empresa ubicada en Monfarracinos dedicada a la señalización y conservación de carreteras, un sector en el que no abundan las mujeres; María Jesús Álvarez, que tiene una tienda de alimentación y una granja de conejos en Benegiles, donde es además teniente de alcalde, y Rafaela Pascual, maestra en Monfarracinos, quien destacó la importancia de educar a las nuevas generaciones en igualdad y de que los adultos estén "pendientes de corregir las primeras señales de sexismo", que se suelen dar en la Educación Primaria.

A continuación, ofreció una conferencia la emprendedora Rosa Chacón, presidenta de la Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias (AZME) y vicepresidenta del Consejo Municipal de la Mujer de Zamora, quien departió sobre las dificultades que encuentran las mujeres en el mundo laboral, como la conciliación familiar "que no preocupa a los hombres porque no lo ven como un problema de ellos", además de la importancia de "no confiar la educación sexual de nuestros hijos a las redes sociales e Internet, donde se habla de las mujeres como objetos".

Para seguir, cuatro deportistas, tres mujeres y un hombre, pusieron voz al manifiesto del 8-M aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias: María Llamero, ex jugadora del Zamarat; Paula Lorenzo, del MMT Seguros; Blanca Sánchez, de Amigos del Duero y Víctor Román, del Villaralbo.

Cerró los actos Mayte Martín Pozo, presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, que animó a las mujeres de los pueblos a seguir trabajando porque"poco a poco estamos derribando estereotipos" y a demostrar con su "capacidad, mérito y trabajo" la valía del género femenino. La presidenta de la institución provincial expresó la necesidad de trabajar por la igualdad "sin crear bandos, todos juntos, sin fisuras" y "sin dejarnos colectivizar".

Por otro lado, Martín Pozo transmitió a las mujeres presentes en el auditorio un mensaje de fuerza: "Que nada ni nadie nos haga perder nuestras ilusiones, que nada ni nadie se interponga en nuestro camino, que nada ni nadie nos diga que no podemos conseguir aquello o lo otro, que nadie hable por nosotras o nos diga lo que podemos o no podemos hacer". Por último, la presidenta recordó la importancia de "combatir la mayor expresión de la desigualdad, que es la violencia de género" en dos líneas de actuación: la educación de las generaciones futuras y el castigo de los criminales, recordando que dos chicas zamoranas asesinadas por criminales machistas en 2018.

El punto y final de la gala lo puso el concierto del grupo "A dos velas", de Casaseca de las Chanas, con Agustín San Juan a la guitarra y Lucía Canas a la voz.