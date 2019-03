El turismo sigue al alza en Puebla, pese a la polémica por el alumbrado navideño

Con polémica o sin polémica por el expediente sancionador al Ayuntamiento de Puebla, el turismo sigue marcando sus mejores cifras en la villa, como constata el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, Azehos, Oscar Somoza. El mes de marzo y de acuerdo a las reservas que se están registrando a día 6 "va a ser el mejor mes en ocupación de toda la historia y va a marcar una buena tendencia". El mes de marzo suele ser un mes de baja ocupación cuando no coincide con las fechas de Semana Santa, como ocurre este año que es en abril. Hasta de Comillas, la ciudad que quedó finalista con Puebla en el concurso de Ferrero Rocher, han visitado el conjunto monumental.

Somoza reconoce que ha sido "el mayor hito de promoción local y de la provincia con una alta repercusión nacional al mínimo coste". Para otros eventos con alta participación y número de visitantes, como las exposiciones de las Edades del Hombre, el coste publicitario es de unos dos millones de euros. En general y desde el mes de diciembre "el impacto ha sido brutal" que se muestra sorprendido por la repercusión de la campaña sobre el encendido navideño.

Sobre la polémica de la denuncia ante la Comisión de Patrimonio, el representante de la asociación de empresarios de hostelería indica que "la normativa de los conjuntos históricos encorseta la actividad, no solo en Puebla sino también en Zamora, con la imposición de normas muy rígidas que muchas veces dificultan cualquier iniciativa". Somoza abogó por "normas actualizadas y adaptativas que contemplen el bien común". Para el empresario sanabrés "el legislador no conoce la realidad del entorno rural y no se legisla acorde con la situación. No quiere decir que yo esté en contra del cumplimiento de la ley y de la aplicación de la norma pero que sí sea adaptativa a cada caso concreto".

Los propios empresarios y pequeños negocios de Puebla no han quedado exentos de la tramitación de expedientes sancionadores por parte de Patrimonio, en relación a la colocación de carteles anunciadores e identificativos de los establecimientos. En algunos casos se incoaron expedientes por el color de dichos carteles o por sus dimensiones.

El Ayuntamiento de Puebla, por su parte, ha redactado el proyecto para renovar 283 puntos de luz con tecnología LED, del alumbrado público y del alumbrado artístico en los edificios del Conjunto Histórico - castillo, iglesias y murallas- y en el anejo de Castellanos. El proyecto está redactado y pendiente de la valoración de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

En relación a la tramitación y financiación de la obra, el Ayuntamiento aclara que "la Junta de Castilla y León sólo decide lo que se hace, o si se hace o no, pero en ningún caso subvenciona o ayuda de alguna manera a que la ejecución de una obra se pueda llevar a cabo, facilitando el desarrollo de los conjuntos históricos y el de sus vecinos, condenándolos a no progresar".

La actuación cuenta con el aval del IDAE y el coste se eleva a 369.687 euros, con una subvención del 50 % el IDEA, cofinanciado por fondos FEDER.

El Ayuntamiento cuestiona la actuación de Patrimonio y pone como ejemplo "la negativa por parte de la Comisión de Patrimonio a la instalación de la fibra óptica en el conjunto Histórico de Puebla de Sanabria". Entre tanto el Ayuntamiento se mantiene a la espera de una contestación para poder iniciar el concurso de adjudicación de las obras. En cualquier caso, antes del 5 de agosto de este año debe de estar iniciado el proceso de contratación.

De forma paralela a esta actuación se están realizando estudios en la calle Costanilla, Rúa, Abedules, Peña Letrero, Revuelta Peporro, Carretera del Lago, Fuente Don Pablo, Camino de las Herrerías y en toda la zona deportiva, incluida la iluminación del campo de futbol. Para estas últimas instalaciones se está redactando el proyecto.

El Ayuntamiento apuesta por invertir en la renovación de alumbrados públicos, que además de mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos, también ahorra notablemente en la factura energética , sumado a una reducción importante en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) asociadas a dicho consumo. La mejora se realiza en base a la auditoría de eficiencia energética realizada en el año 2010, lo que suma la séptima intervención atendiendo a las recomendaciones de dicho documento.

Con esta actuación se cumplen rigurosamente los criterios de eficiencia energética que no solo se fundamentan en ahorro, también deben cumplir unos mínimos de luminosidad y de uniformidad.

El nuevo alumbrado sustituye las lámparas de vapor de mercurio, de vapor de sodio de alta presión, halogenuros metálicos y fluorescentes, por otras de tecnología led muchísimo más eficientes y con ópticas que evitan la contaminación lumínica. Este nuevo alumbrado cumple con la normativa vigente que regula la eficiencia energética para el alumbrado exterior en las nuevas instalaciones o de aquellas que se sometan a mejoras.

Con esta actuación la potencia se verá reducida en 23 kilovatios. Si tenemos en cuenta la situación geográfica, los alumbrados funcionan unas 4.600 horas al año en Castellanos, 2.500 horas en el conjunto artístico de Puebla y unas 1.700 en el puente sobre el río Tera. Esto supone un ahorro de 68.400 kilovatios lo que implica un ahorro de más de 8.000 euros. Todo esto supone una reducción de emisiones de 35,7 toneladas de CO2, según los datos facilitados por la Oficina municipal.