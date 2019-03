8M Zamora | "Que nadie nos diga lo que podemos o no podemos hacer"

Lleno en el salón de usos múltiples de Monfarracinos durante la gala organizada por la Diputación de Zamora con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrada con una jornada de adelanto respecto al 8-M y centrada en las mujeres del mundo rural, en su lucha diaria trabajando en un entorno tradicionalmente dominado por los hombres.

El acto comenzó con un breve saludo del alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín, y continuó con una mesa redonda presentada por la periodista Reyes Cabero en la que tres mujeres compartieron su experiencia: una maestra, encargada de la educación en igualdad de las futuras generaciones, y dos empresarias.

Rafaela Pascual, maestra de Monfarracinos y residente en este mismo municipio, constató que en las edades más tempranas los pequeños "conviven y colaboran entre ellos sin buscar preferencias por niños o por niñas" y señaló la importancia de que los adultos estén "pendientes de corregir las primeras señales de sexismo" para que eso no cambie. A la vez, animó a las madres a que sus hijas las vean como "modelos de conducta para que se sientan seguras".

Ana González dirige una empresa de señalización y conservación de carreteras ubicada en Monfarracinos, Herbi-Plast, y más recientemente ha abierto junto a su hermana una casa rural en esta localidad de la Tierra del Pan. González relató cómo en sus inicios en un sector tradicionalmente dominado por el género masculino, como es la ingeniería de caminos, a la gente con la que trabajaba le "choca que seas mujer y que seas joven, pero es lo que tenemos que hacer todas", atreverse a ocupar esos puestos para ir abriendo camino, y aseguró que "si cumples con tu trabajo, al final te respetan, se resume en estar ahí en el día a día". En su caso, además, al entrar en la empresa familiar en un puesto de dirección pasó muy pronto a organizar y dar órdenes a un equipo compuesto en su mayor parte por hombres.

Por último, María Jesús Álvarez, de Benegiles, tiene un pequeño comercio de alimentación y una granja de conejos, y desde 2015 es también la teniente de Alcaldía de su municipio. Álvarez tenía una cosa clara desde joven, "yo quería vivir en mi pueblo", y pensó en cómo ingeniárselas para ganarse la vida en una localidad de unos 300 habitantes. Primero abrió la tienda cuando cerró uno de los ultramarinos de toda la vida, pero con una población tan escasa "necesitaba un complemento, y en Benegiles lo que hay es agricultura y ganadería, como yo no disponía de terrenos pensé en optar por la ganadería, pero "con un animal que yo pudiera manejar, y por eso se me ocurrió montar una granja de conejos". Su marido comparte las responsabilidades de la explotación, que está a nombre de ella, pero todavía tiene que escuchar "¡Qué bien, cómo ayudas a tu marido!".

A continuación, ofreció una conferencia la emprendedora Rosa Chacón, presidenta de la Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias (AZME) y vicepresidenta del Consejo Municipal de la Mujer de Zamora. Chacón se dio de alta como autónoma a los 18 años y desde entonces ha desempeñado todo tipo de oficios, pero centró su charla en la labor de AZME en la formación continuada de mujeres, que ha llevado a la asociación a desarrollar cursos y talleres en los pueblos de la provincia, los más recientes en colaboración con Coca-Cola y la Diputación Provincial. También señaló algunas de las dificultades laborales a las que todavía se enfrentan las mujeres: "¿Por qué un hombre no se plantea organizar unas charlas de conciliación? Porque ellos no tienen ese problema". Por último, le empresaria, que también es madre y abuela, incidió en la importancia de ocuparse de la educación sexual de los hijos y no dejarla en manos de Internet, donde se promueven mensajes "donde a las mujeres se nos trata como un objeto".

Cuatro deportistas, tres mujeres y un hombre, pusieron voz al manifiesto del 8-M aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias: María Llamero, exjugadora del Zamarat; Paula Lorenzo, del MMT Seguros; Blanca Sánchez, de Amigos del Duero y Víctor Román, del Villaralbo.

Cerró los actos Mayte Martín Pozo, presidenta de la Diputación de Zamora. En España hay 41 diputaciones provinciales de las cuales solo cinco de ellas están presididas por mujeres en este momento. Martín Pozo animó a las mujeres de los pueblos a seguir trabajando por "poco a poco estamos derribando estereotipos", como se demostró en la gala, y a demostrar lo que vale el género femenino con su "capacidad, mérito y trabajo". La presidenta de la institución provincial expresó la necesidad de trabajar por la igualdad "sin crear bandos, todos juntos, sin fisuras" y "sin dejarnos colectivizar". Por otro lado, Martín Pozo transmitió a las mujeres presentes en el auditorio un mensaje de fuerza: "Que nada ni nadie nos haga perder nuestras ilusiones, que nada ni nadie se interponga en nuestro camino, que nada ni nadie nos diga que no podemos conseguir aquello o lo otro, que nadie hable por nosotras o nos diga lo que no podemos hacer". Por último, la presidenta recordó la importancia de "combatir la mayor expresión de la desigualdad, que es la violencia de género" en dos líneas, con la educación de las generaciones futuras y castigando a los que ya han cometido crímenes de violencia de género, y recordó a las dos chicas zamoranas que perdieron la vida en 2018.

La gala culminó con un concierto del grupo "A dos velas", de Casaseca de las Chanas, con Agustín San Juan ​a la guitarra y Lucía Canas a la voz.