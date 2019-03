Puebla llevará a la Junta al juzgado tras la multa por las luces navideñas

La Junta de Castilla y León, por decisión de la Comisión Territorial de Patrimonio, ha incoado expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria para el que propone una multa de 4.000 euros por la iluminación navideña, protagonista del anuncio de Ferrero Rocher. La comisión entiende que se vulneraron las normas sobre instalaciones eléctricas en los edificios históricos, si bien no se tiene constancia de que Patrimonio se hubiera interesado por este extremo antes de que se procediera a la iluminación, a pesar de la enorme publicidad desatada a raíz de la candidatura de Puebla al spot de los bombones.

La decisión de la Junta se adopta tras una denuncia anónima y realizada fuera de la Comunidad, en la localidad orensana de Verín, y una vez transcurridas las fechas navideñas. La denuncia ya causó enorme malestar en una zona que lucha por asentar el turismo y que se había visto sorprendida por el aluvión de visitas, unas 100.000 a lo largo de los días en que permaneció el ornato en el casco antiguo. El alcalde de Puebla, el socialista José Fernández, ha mostrado su perplejidad e indignación y ya ha anunciado que el Ayuntamiento "agotará todas las vías posibles, incluso llegando al Contencioso si es necesario" para poner fin a lo que considera un despropósito sin base jurídica. "Esto no tiene ni pies ni cabeza, ni desde el punto de vista jurídico ni mucho menos desde el político". Fernández se ha mostrado extremadamente duro contra la Junta y contra su delegado, Alberto de Castro, porque "no ha colaborado absolutamente en nada, no tuvimos ninguna ayuda. Y ni siquiera son capaces de mostrar sensibilidad a una iniciativa que puso a flor de piel el sentimiento de pertenencia a Sanabria, a Zamora, de cientos de miles de personas, emigrantes, que nos votaron, y que fue capaz de generar esa corriente de colaboración tan necesaria en nuestra provincia. Aquí vemos justo el sentimiento contrario, consecuencia de una resolución que solo demuestra la mediocridad de sus responsables".

Puebla recibió a finales de la pasada semana la resolución y ya se encuentra preparando la defensa jurídica una vez que la Junta rechazó sus alegaciones y las de la empresa anunciante. "Solo espero que cuando esto acabe y la Junta haga el ridículo como ya lo hizo en otro caso de Medio Ambiente, este delegado sea ya algo del pasado y Patrimonio se dedique a velar porque los cascos históricos sean algo más que postales moribundas", declaró el alcalde.