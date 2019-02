La Junta inicia la adecuación de la Ronda de Fermoselle prometida hace 30 años

Las máquinas han entrado en acción en la Ronda de Fermoselle para adecuar la travesía y desterrar uno los "embudos" circulatorios existentes en la comunicación vial transfronteriza e hispanolusa habidos entre Zamora y Portugal. Que es una actuación necesaria lo prueba el hecho de que constituye una reivindicación y una promesa electoral reiterada desde hace treinta años.

Es una actuación adjudicada por la Junta de Castilla y León, titular de la CL-527, a la sociedad "Conservación de Viales" por una cuantía de 152.351 euros, y se espera que esté finalizada para últimos de junio. La obra proyectada, así como es aplaudida por el Ayuntamiento de Fermoselle, presidido por el popular Alejandro Fermoselle Berdión, causa empero cierta frustración en otra parte de la población que confiaba en una intervención de mayor calado.

"Es una infraestructura tremendamente positiva que interesa desde hace mucho tiempo. Desde el año 2012 estamos en conversación con el consejero de Fomento y Medio Ambiente y el Delegado de la Junta de Castilla y León porque es una obra muy reclamada y muy importante. Se quitarán malecones y quedará un paseo precioso con un mirador a los Arribes muy bonito" expresa el alcalde Fermoselle Berdión. Para la Plataforma Fermoselle Atrévete, adentrada en la política como formación independiente, el proyecto resulta insuficiente y ayer mismo remitido a Fomento un escrito de consideraciones "para que las tengan en cuenta" en palabras de José Manuel Pilo.

La adecuación de la plataforma de la carretera CL-527 comprende desde el punto kilométrico 63+402 al 64+066, y discurre todo él en tramo urbano de Fermoselle.El trazado de la carretera sirve a los habitantes de Fermoselle como circunvalación de la población. En el propio proyecto se apunta que "este tramo es muy frecuentado por peatones que tienen la obligatoriedad de caminar por la calzada con la correspondiente inseguridad que este hecho produce", así como que "el estado del firme es deficiente y presentan irregularidades que dificultan una circulación en condiciones de seguridad y comodidad".

"El objetivo principal es la eliminación de los malecones de piedra existentes en la margen derecha de la calzada, la construcción de una acera transitable para los peatones en dicha margen, el refuerzo del firme de la calzada, el hormigonado de la cuneta de la margen izquierda, la construcción de un pozo en la obra de fábrica existente suprimiendo el actual desnivel y la pavimentación de dos playas de hormigón en la margen derecha que sirvan de aparcamiento para los vehículos". Se contempla la reposición de la señalización que se encuentra en mal estado debido a su antigüedad y por lo tanto con un nivel de retro reflexión insuficiente. Además, se proyecta sustituir los malecones actuales por un Sistema de contención mixto de metal y madera. Debido que no se invaden o utilizan nuevas zonas "no es necesario realizar expropiaciones, ya que la totalidad de los terrenos pertenecen a la Junta de Castilla y León". Por otra parte, como "no existe posibilidad de señalizar itinerarios alternativos, por lo que el tráfico de la carretera deberá compatibilizarse con la ejecución de las obras" y estableciendo un control de paso.

Parte de los malecones retirados y que se encuentran buen estado, que han dado mucho asiento a fermosellanos y turistas, seguirán cumpliendo esta misión porque, según precisó Alejandro Fermoselle, se han instalado en otros lugares para facilitar el asiento de las personas.

La adecuación de la Ronda no satisface las expectativas de parte de la población y así se lo hace saber la Plataforma Fermoselle Atrévete con una serie de "alegaciones, sugerencias o propuestas" presentadas al consejero de Fomento y Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones. Para este colectivo ciudadano "las obras de mejora y acondicionamiento de la Ronda no se pueden limitar a un simple lavado de cara". Reclaman que "la acera de la margen derecha debe tener más de 1 metro en gran parte de su trayectoria para que verdaderamente forme un paseo escénico amplio". Considera que "las plazas previstas de estacionamiento para vehículos en la zona son insuficientes, y debe habilitarse mayor espacio". Indica que "se están retirando más de 100 malecones y no se contemplan otras medidas de seguridad eficaz para el tráfico, ni bancos/asientos para los viandantes/turistas". Añade que "no se ha previsto la instalación de farolas para alumbrado público en ningún punto de la nueva acera de 1.260 metros" y subraya que "en lugar de asfaltar con pendiente la cuneta de la margen izquierda, con la peligrosidad que entraña, sería más útil su ampliación y pavimentación horizontal para su uso como Carril-Bici, más si tenemos en cuenta la peligrosidad del tramo y el uso de bicicletas eléctricas que además genera la puesta a disposición de los turistas desde la Casa del Parque dentro del proyecto Moveletur". También exigen "instalación de bocas de riego y mangueras su utilización inmediata en caso de incendios porque la Ronda es una zona de alta peligrosidad en verano.

La Plataforma ha solicitado una reunión con Suárez-Quiñones, a quien reconocen su "sensibilidad" hacia las peticiones del colectivo. Critican que el proyecto de adecuación y mejora de la Ronda de Fermoselle en la carretera CL-527 por importe de 238.049 ?, no ha haya sometido a la preceptiva información pública por parte del Ayuntamiento de Fermoselle y afirma que esta obra "es una promesa electoral del Partido Popular incumplida sistemáticamente desde hace más de 25 años" y a califican como el mayor chantaje electoral de la historia de Fermoselle". Para la Plataforma "es una obra de urgente necesidad eliminar el punto negro que supone el creciente tráfico pesado hacia y desde Portugal por el paso fronterizo de la presa de Bemposta, en tanto se sustancia la conexión desde Fermoselle con la IC-5 portuguesa entre las localidades de Urrós y Sendím, poniendo en el mapa de las principales vías de comunicación regional a Fermoselle, como enclave principal, entre las comarcas transfronterizas del Concello de Mogadouro y Sayago".

La adecuación de la Ronda de Fermoselle es una intervención esperada con ansiedad por la población de Fermoselle, que tiene en este punto de la villa uno de los recorridos predilectos por estar en el casco urbano y ofrecer a la vista un paisaje natural y emocional.