Valleluengo no quiere pisar más barros

El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja de vecinos de Valleluengo que reclaman el asfaltado de la única calle, alrededor de 200 metros, con viviendas residenciales que sigue de tierra. Con fecha 18 de enero se inician las investigaciones pertinentes ante el Ayuntamiento de Rionegro del Puente. Esta calle está situada a la entrada del pueblo desde la ermita, paralela al edificio de las escuelas hasta el final de la vía. Ante los problemas para andar y circular con vehículos en época de lluvias, los vecinos han ido rellenando las roderas.

La reclamación ante el Procurador del Común de José Fuente Ferrero, en nombre de los vecinos, es reincidente ya que en 2005 trasladaron a la Procuradoría la situación de "marginación y desamparo" por la falta de asfaltado de las calles. A esta primera queja el Procurador instó, a través de una resolución de 20 de enero de 2006, a que la Corporación articulase mecanismos para pavimentar las calles que figuraban en el expediente. En el mes de julio de 2006 y en marzo de 2010 los vecinos reiteran sus quejas y la mediación del Procurador del Común que abre nuevos expediente s de queja porque, pese a que el Ayuntamiento aceptó el primer dictamen y el compromiso de ejecutar las obras en un plazo de cuatro años, no las realizó.

La oficina del Procurador remite una nueva resolución al Ayuntamiento de Rionegro para para que se acometan las obras. Los vecinos reclaman que la alcaldía trate por igual al pueblo de Valleluengo, respecto a las demás pedanías, y que cumplas las obligaciones que tienen los Ayuntamientos con los vecinos en la prestación de los servicios mínimos establecidos.

La Alcaldía ha mantenido la "falta de dotación presupuestaria, que contradicen los afectados porque entre 2009 y 2010 se percibieron 60.000 y 35.000 euros del Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E), y otros 35.000 euros del Plan del Oeste. De estos ingresos no se destinó ni un euro a mejoras en el anejo de Valleluengo, como denuncian los vecinos. Tras casi 9 años de reclamaciones aún quedan calles sin asfaltar, a la entrada del pueblo y otra de acceso a las naves, aunque esta última no tiene entradas a viviendas.

El alcalde José Colino de la Cuesta reconoció que los vecinos están en su derecho de reclamar el asfaltado de la calle, pero puntualizó que desde que es alcalde "se han asfaltado prácticamente todas las calles del pueblo porque no había ninguna asfaltada". En estos momentos "está asfaltado el 90% del pueblo y es verdad que quedan dos tramos y en cuanto se pueda se hará". En Valleluengo hay censados 12 vecinos, de los que una decena residen permanentemente, y "en Santa Eulalia y Rionegro también hay calles que no hemos podido asfaltar". La obra prioritaria que se va a realizar en Valleluengo es sustituir el alumbrado por bombillas led para ahorrar en el gasto. Por el momento no está previsto asfaltar la calle "pero se hará cuando se pueda". Entre las mejoras José Colino indició el pozo de sondeo en colaboración con el Coto de caza con un coste de unos 3.000 euros. "Tienen todos los servicios luz, agua y saneamiento y todos los años se dan 900 euros para las fiestas del pueblo".