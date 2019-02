Un grupo internacional financiará la mejora del albergue de peregrinos

Chany Sebastián

El albergue de Tábara, tras cumplir quince largos años prestando sus servicios a los peregrinos en el "Camino Sanabrés" de la Ruta de la Plata, afrontará mejoras en breve para una prestar una mejor atención a los hombres y mujeres que pasan cada día por la cuna de León Felipe, desde Andalucía a Santiago de Compostela, en busca de la catedral del Maestro Mateo y la tumba del apóstol.

El albergue tabarés fue una gran apuesta del Ayuntamiento que preside José Ramos San Primitivo y vivió un resurgimiento muy importante tras la llegada a él del hospitalero José Almeida Rodríguez. Las mejoras pasan por cambiar todas la literas que ya presentan deficiencias y también aquellos viejos cochones que han venido soportando el paso de millares de peregrinos de más de 50 países diferentes durante cinco lustros y "necesitan un cambio ya para mejorar el descanso tras la dureza del camino".

Ello supone un coste económico que se va a poder afrontar gracias a la colaboración de "Peaceable Projects Inc" (Proyectos de Paz) que va a contribuir con una parte de los gastos que ello acarreará.

Peaceable Project Inc es un grupo internacional sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que reúne los vastos recursos del mundo entero con las necesidades actuales de las personas que viven trabajan y viajan en la red de senderos de peregrinos del camino de Santiago en España acordándose en esta ocasión de los que pasan por Tábara.

Proyectos de Pacíficos identifica lugares y proyectos necesarios en la red de peregrinación del Camino de Santiago y los une con recursos y voluntarios: "El Camino se basa en la gracia, un ideal bíblico y una verdad viva, en que el amor incondicional puede cambiar el corazón humano y salvar un mundo caído".

La realidad es que miles de peregrinos viajan cada año a Compostela y hay muchos que después de regresar a casa desean apoyar el peculiar mundo de las peregrinaciones a Santiago.

Las colaboraciones internacionales en el Camino de la Ruta de la Plata está resultando muy importante en los últimos años en parte gracias a la labor de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago que preside José Almeida Rodríguez. Muestra de ello es la restauración y recuperación de la antigua casa parroquial de Almendra del Pan como futuro albergue del Camino Portugués por Tierra del Pan, Tierra de Alba, Aliste y Tras Os Montes.

"En este caso nos encontramos con importantes donaciones llegadas desde América como las realizadas por American Pilgrims on the Camino de Estados Unidos( 4.000 euros) y British Columbia de Canadian Company of Pilgrims (1.190 euros) y Toronto Camino Pilgrims (2.188 euros) ambas de Canadá".

Vecinos y devotos de Santiago se congratulan de las futuras mejoras a realizar en el albergue de Tábara cuyo éxito lo refrendan las estadísticas de 2018 cuando pasaron por él 1.565 peregrinos de 44 países (1.126 hombres y 439 mujeres) y de ellos 918 extranjeros (810 de Europa, 68 de América, 30 de Asia y 10 de Africa) y 647 españoles. Algunos de lugares tan lejanos como Namibia, China, Sudáfrica, Indonesia y Mauricio.

Por otra parte y como ya es habitual el año peregrino de 2019 se abrió con un mes de enero donde los peregrinajes se situaron bajo mínimos, solamente 13 en total, 11 hombre y 2 mujeres, la mayoría de los cuales iniciaron el camino en Sevilla.

Los extranjeros fueron mayoría con 5 italianos y 2 alemanes. La curiosidad está en que entre los españoles el lugar de mayor procedencia fue de las Islas Canarias, precisamente un lugar de gentes poco habituadas al frío del invernal enero por lo cual la travesía no fue fácil en pleno invierno. Aun siendo un mes de escaso tránsito de caminantes, el albergue de Tábara mantuvo abiertas su puertas para atender a los siempre sufridos y a la vez agradecidos caminantes hacia Santiago. En marzo el Camino Sanabrés comenzara a resurgir de nuevo y con él la incesante llegada de peregrinos realizando una experiencia inolvidable, como constatan los mensajes que dejan a lo largo de la red de albergues por los que van pasando los caminantes.