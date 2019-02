C. G.

Un palomar se refleja en el agua bajo un cielo sin nubes. C. G.

Probablemente lo has notado: hace un calor que no es normal en febrero. Cielo azul, sin nubes, temperaturas más propias de mayo pero noches dignas del invierno zamorano. No hay fecha para el final de esta primavera aunque el domingo podría acabar este idilio con el buen tiempo y llegar un febrero ventoso y lluvioso con tardes calurosas.

Es cierto que dice el refrán que por San Valentín el invierno anuncia su fin y aunque la próxima semana traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas y la llegada de unas precipitaciones que se han hecho de rogar en enero y parte de febrero, el anticiclón presente en Zamora, como en gran parte de la Península Ibérica está trayendo una anomalía para estas fechas: una variación de temperaturas de hasta veinte grados.

Tierra de Campos será el máximo exponente de esta amplitud térmica con máximas de entre los 16 y los 18 grados durante la jornada de hoy y mañana, y mínimas inferiores a los dos grados bajo cero. En Villafáfila, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en la jornada del jueves se alcanzó una máxima de 17,4º y una mínima de -2,3º, lo que da una amplitud térmica de 19,7º.

También Benavente y Los Valles vivirán esa oscilación de temperaturas cercana a los veinte grados, subiendo ayer el mercurio hasta los 16,9º y marcando una mínima que no llegó a -2º.

Sin embargo, si hay un lugar de la provincia que ayer se llevó la palma en cuanto a oscilación térmica, ese fue Robleda - Cervantes con una mínima de -6,3º y una máxima de 15,3º, una amplitud bastante superior a los veinte grados, mientras que lo habitual en estas fechas es que la diferencia entre las mínimas y las máximas sea de algo más de diez grados. Sin embargo, las previsiones de la Aemet para Sanabria para el fin de semana hablan de un aumento de las mínimas sin que aumenten las máximas, lo que implicaría un descenso de la oscilación térmica en la comarca sanabresa.

Esta diferencia de temperaturas que se vivirá en toda la provincia aunque con menos amplitud tiene lugar gracias al anticiclón de altas presiones que deja cielos despejados en Zamora que favorecen el enfriamiento nocturno y el caldeamiento diurno, con gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche: tardes de primavera y noches de invierno.

Si la primavera se alarga más allá del domingo hará falta seguir echando mano de las prendas de abrigo para las noches pero la manga corta se hará un hueco en el armario de los zamoranos.