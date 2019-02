Un ganadero de Fermoselle achaca la muerte de varios corderos al zorro

El ganadero de Fermoselle Ángel Manuel Díez Robles ha denunciado ante la Guardia Civil la muerte de varios corderos que atribuye a la acción predadora de una raposa.

Cifra "en siete u ocho" las crías muertas por la zorra y su malestar principal tiene que ver con que la pérdida de corderos tiene una incidencia en las ayudas que los ganaderos perciben asociada a la productividad, y que se abonan si certifican al menos 60 por ciento de crías para tener acceso a las mismas. "Si no logramos estos rendimientos nos revocan las ayudas asociadas a la Política Agraria Comunitaria (PAC)" expresa el ganadero.

Desde el primer momento ha apuntado a la raposa como la autora de las muerte de los animales porque " ha sido vista por la zona y también sus huellas" plasmadas con toda visibilidad en los caminos.

El caso ha sido puesto en conocimiento de la Asociación de Cazadores de Fermoselle, porque así se le aconsejó, pero parece ser no se avienen a correr con los gasos ocasionados por esta especie. Díez Robles puso el caso en conocimiento de la Guardia Civil porque, según apuntó, "los ganaderos no estamos para perder corderos porque tenemos muchos problemas". No es el único ganadero que sufre en estas fechas la acción de los raposos y otros ganaderos de la zona también se han visto perjudicados por la actuación de estos carnívoros.

Repara en que cuenta con perros en la explotación ganadera pero asegura que los mantiene atados "porque no quiero problemas con los vecinos".

El ganadero fermosellano sostiene que es necesario realizar un mayor control de esta especie para atajar sus daños y considera que la Junta de Castilla y León debe autorizar a los cazadores el desarrollo de más batidas al zorro.

Díez Robles incide en señalar que "los ganaderos ya tienen pérdidas de crías por otras razones y no pueden verse perjudicados además por la predación de la fauna".

Ganaderos de Arribes hacen referencia a otras causas que perjudican la crianza como son los episodios de diarreas o enfermedades que afectan al ganado. Incluso en la pérdida de crianza pueden incidir aspectos como los incendios, que perjudican el normal desarrollo del celo de las ovejas, los abortos, los momentos de estrés vividos por el ganado por ataques del lobo, la falta de alimento...". "Aquí no hace falta que venga el lobo" expresa el ganadero de Fermoselle.