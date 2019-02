Puebla utilizará "todos los resortes" para evitar ser sancionada por las luces de Navidad

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, confirma que el Ayuntamiento de la villa "utilizará todos los mecanismos legales" para evitar una sanción por parte del departamento de Patrimonio de la Junta de Castilla y León por haber puesto en el casco histórico las luces de Navidad con las que Ferrero Rocher premió al municipio tras ganar el concurso "Envuelve de luz tu pueblo". De confirmarse la sanción, el Ayuntamiento acudirá al tribunal contencioso-administrativo, según confirmaba ayer a este diario el regidor de Puebla.

La Comisión Territorial de Patrimonio iniciaba el pasado viernes la tramitación de la denuncia, formulada por un particular, sobre la colocación de "luminosos comerciales" tanto en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria como en el resto del Conjunto Histórico sin la correspondiente autorización de dicha Comisión. Ahora tanto el Ayuntamiento como Ferrero Rocher, considerada por Patrimonio como "empresa anunciadora", tendrán la oportunidad de formular alegaciones antes de que esta comisión determine si han incurrido en una infracción administrativa prevista en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El expediente abierto, por tanto, se refiere únicamente a esta ley autonómica, y no a una normativa municipal como declaró públicamente tras conocerse la denuncia el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro, que es quien preside esta Comisión de Patrimonio. "Casi siempre que se habla mucho se mete la pata", asevera el alcalde de Puebla al respecto. Preguntado por este diario, Castro afirmó el 28 de enero que el Ayuntamiento "no puede alegar que no solicitó autorización a Patrimonio por desconocimiento" porque es lo que ordenaban, según el, las propias normativas municipales, hecho que la misma comisión ahora desmiente al abrir expediente solo en función a la Ley de Patrimonio Cultural.

Para el alcalde de Puebla de Sanabria estas palabras de muestran que el hecho "se ha juzgado incluso antes de incoarse el expediente", y por eso cree que lo más probable es que Patrimonio acabe sancionando al municipio por haber aprovechado las luces del concurso.