Emergencias defiende la correcta atención prestada al paciente de Castrelos

El director Gerente de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, Jesús Abia González, critica la información respecto a la tardanza en la evacuación realizada al mediodía del pasado 2 de febrero, con presencia de hielo y nieve en una zona de Zamora donde la orografía añade dificultades a casos de urgencia . En referencia a la información "señalan cómo la familia, no sin dificultades, trasladan al paciente desde su residencia en Castrelos, hasta Lubián, al Centro de Salud". El hecho de que la propia familia trasladara al paciente "no ha sido conocido por Emergencias Sanitarias, puesto que, es a la una y cuarto de la tarde cuando el médico del Centro de Salud de Lubián avisa a Emergencias para solicitar asistencia para el paciente de Castrelos que se encuentra en el Centro de Salud". Indica que "a pesar de las dificultades y adversidades climatológicas, la Unidad Medicalizada de Emergencias de Puebla llega en 35 minutos a Lubián tras recibir el aviso".Jesús Abia expresa que "sí es cierto que dicha UME, dotada con ruedas de invierno y cadenas, en contra de otras versiones manifestadas en medios radiofónicos, tuvo que detenerse a 20 metros del Centro de Salud. Esto no fue inconveniente para que el Equipo Sanitario se trasladara a pie hasta el Centro de Salud –cargados con las mochilas de emergencia y el monitor- pudiendo realizar todo el tratamiento que requería el caso. El gerente de Emergencias manifiesta que "durante el tiempo que estuvo atendiendo al paciente, los técnicos de la UME, liberaron la calzada, y el vehículo avanzó esos 20 metros que faltaban para llegar hasta la puerta del Centro. Por lo tanto "esto no es lo que dice en el artículo periodístico, sino todo lo contrario "el vehículo no pudo subir ni acercar la camilla".

Jesús Abia critica que artículos como el aparecido el día 5 en este diario "no hacen más que crear confusión y desinformación, sobre un elemento tan sensible socialmente, como es la Sanidad, y sobre todo, en este momento, en las zonas más alejadas de grandes núcleos urbanos, por creerse desatendidas y olvidadas de las instituciones".

Considera que "no es admisible que tras la resolución satisfactoria de este caso, aparezca como titular "El hielo en Lubián impide evacuar a un infartado". Para el gerente "pues nada más lejos, no solo fue evacuado, primero fue atendido conforme protocolo código infarto en Lubián, desde donde se avisó a Emergencias, a continuación trasladado a Puebla, lugar donde operativamente podía esperar el helicóptero, que traslada al paciente hasta León" y finaliza el traslado a las cuatro de la tarde.

Abia deja claro que "ante estas inclemencias meteorológicas y orográficas, el paciente fue satisfactoriamente tratado y trasladado". El gerente de Emergencias resalta los medios utilizados hasta que el paciente llega al hospital de León para atender esta emergencia coronaria "desde un alejado pueblo zamorano". Con un titular como el comentado "echa abajo todos los recursos y todo el trabajo desde que Emergencias Sanitarias llega a Lubián hasta que el paciente entra en el hospital". El paciente ya fue dado de alta con resultado satisfactorio a echa de hoy, como revela el responsable de Emergencias.

Para este caso se recibieron y efectuaron 53 llamadas telefónicas y se movilizaron 23 profesionales. Los recursos humanos fueron 11 profesionales en el Centro de Coordinador, 1 médico y 1 enfermera de la UME, 1 médico y 1 enfermera en el helicóptero, 1 médico y 1 enfermera en el Centro de Salud, 4 técnicos de transporte sanitario, 1 piloto y 1 copiloto de helicóptero.

Reitera el maltrato en los titulares y la atención de los 23 profesionales " deja a las claras que esto ha evolucionado mucho y, lo más importante, a mejor". Abia explica que conoce bien la zona ya que fue médico durante 4 años, en los años 90, en la zona de Sanabria y para atender un caso como este en esos años "todos los recursos al alcance eran el médico y la enfermera".

El alcalde de Lubián, Felipe Lubián Lubián, reclamó a la Consejería de Sanidad que se exija a la empresa del trasporte de emergencias sanitarias "un vehículo adecuado cuatro por cuatro y ruedas de invierno" para atender las urgencias en la Alta Sanabria "para atender cualquier contingencia". El alcalde salía también al paso de las críticas por el estado de acceso al Centro de Salud, con hielo y nieve, que retrasó el traslado de un paciente proveniente de Castrelos que sufrió un infarto, el pasado día 2 sobre las 12,30, y que no fue trasladado hasta las 15:30 de la tarde en helicóptero al hospital de León desde Puebla, como recoge la queja por escrito de la Junta Vecinal de Castrelos, y como explicaron los familiares del enfermo.

El acalde y un concejal fueron "los dos vecinos" a los que aludió la familia quienes quitaron el hielo con una pala, que retiraron además la nieve a derecha e izquierda .