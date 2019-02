San Miguel del Valle recurrirá la denegación del plan de obras

El Ayuntamiento de San Miguel del Valle presentará alegaciones a la decisión de la Diputación Provincial de Zamora de retirarles la subvención del plan municipal de obras 2016-2017, una vez que el Consistorio reciba la pertinente notificación. La institución que preside Mayte Martín Pozo aprobó en una Junta de Gobierno en octubre el expediente de pérdida de derecho, pero los meses han ido pasando y el pueblo terracampino no ha recibido noticia oficial de este hecho.

El Consistorio que preside el socialista Julio Hueso espera recuperar así la mayor parte de los 25.000 euros concedidos para la adquisición e instalación de medio centenar de farolas en el pueblo, y de la decisión final de la institución provincial dependerá el siguiente paso que se tome, después de que el regidor anunciara su intención de que el municipio abandone la provincia de Zamora para pasar a la de Valladolid, como sus vecinos de Roales de Campos.

Este tema se trató en el último pleno municipal, celebrado en la noche del lunes, donde el alcalde se limitó a "dar informe" a sus compañeros de Corporación sobre el anuncio que realizó la pasada semana a través de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que ha generado gran revuelo en el pueblo y ha tenido eco en la prensa regional y nacional, así como a dar cuenta de la situación financiera del Ayuntamiento.

De momento no se ha realizado ningún trámite en esta dirección. Tampoco se votó la posibilidad de convocar una consulta entre los 141 vecinos de San Miguel sobre el cambio de provincia, como erróneamente se afirmaba días pasados en los titulares de algún medio digital de la competencia.

Todo quedó en un debate entre Julio Hueso y sus tres compañeros de gobierno, todos del PSOE –el único edil de la oposición (PP) no suele participar en los plenos–, en el que se convino posponer cualquier decisión hasta cobrar los 25.000 euros de las farolas y los 25.000 euros del plan 2018-2019, o hasta que por el contrario la Diputación deniegue definitivamente la primera ayuda.

En cuanto a las declaraciones realizadas en este diario por la presidenta de la Diputación de Zamora, el alcalde de San Miguel del Valle asegura que "ella conoce perfectamente la situación del municipio. Aunque no me haya reunido personalmente con ella sí que lo he hecho con su vicepresidente y diputado de Obras, Juan Duo. Con él y con un técnico de Diputación me reuní en Zamora y les enseñé las fotos del puente" ruinoso que tienen que atravesar los agricultores para cruzar el río Cea.

Por último, el regidor señala que aunque se trate de un camino agrícola "no es excusa" para que la Diputación no lo arregle, como hizo la de Valladolid con el puente de Roales de Campos. "Además, ¿No tenía Zamora una partida para caminos?", añade.