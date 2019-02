COAG exige a la Junta "el inmediato" control de la población de lobos

"La paciencia del sector ganadero de la provincia tiene su límite, por lo que desde COAG Zamora exigimos al Consejero de Medio Ambiente que de cumplimiento de inmediato a su compromiso público de que la Administración actuará de oficio en el control de las poblaciones de lobo en aquellos lugares donde la especie causa daños a la ganadería" expresa la organización COAG-Zamora, que exige al Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones "que de una vez por todas cumpla su compromiso de actuar de oficio en el control de aquellas poblaciones de lobos que causa, un día sí y otro también bajas en las explotaciones ganaderas.

"Ya es hora de pasar de las palabras a los hechos, pues los ganaderos no pueden seguir sufrir a diario la angustia y preocupación de acudir a su explotación temiendo nuevos ataques" afirma la organización agraria. "Si no se cazan lobos aumenta el problema. La Dirección General del Medio Natural tiene que dar órdenes inmediatas y dejar de estudiar. La patrulla de control del sur del Duero debe tener autorización para actuar y, al norte, los celadores de la reserva la orden de eliminar lobos conflictos" manifiesta el representante de Medio Ambiente de COAG, José Manuel Soto.

COAG señala que "a diario a nuestras oficinas y en los distintos medios de comunicación nos llegan noticias de nuevos ataques de lobos en explotaciones ganaderas, tanto de Sayago, Sanabria, Carballeda, etc, todos ellos referidos a manadas o ejemplares localizados y normalmente asentados en parajes concretos, de los que nos consta la Administración Regional tiene conocimiento puntual y de detalle".

Añade que "el sector ganadero se siente totalmente indefenso, pues incluso estableciendo medidas suplementarias en el manejo, como una mayor estabulación, la vigilancia personal en el pastoreo, la mayor dotación de perros, éstas se demuestran insuficientes ante manadas o ejemplares de lobo que encuentran en los rebaños su sustento diario, así como en algunos casos como métodos de aprendizaje".

La organización agraria manifiesta que "esta problemática se extiende tanto al Sur como al Norte del Duero, los lobos no conocen esas líneas de división, están asentados de forma permanente en todas y cada una de las comarcas de nuestra provincia, sobre las que no se viene ejerciendo el más mínimo control, por lo que su expansión está siendo exponencial, en detrimento de la actividad ganadera en extensivo, práctica tradicional en nuestra provincia".

COAG Zamora considera "que a pesar de los "varapalos jurídicos" al Plan de gestión del lobo en Castilla y León, este no debe ser excusa ni motivo suficiente y limitante para que la Administración Regional realice un control efectivo de aquellos ejemplares y manadas localizados, que provocan daños y ataques constatados a diario, pues entendemos que ese control es posible porque así lo ampara la normativa nacional, en sintonía con la normativa comunitaria".

Es por ello que desde COAG – Zamora, de no llevarse a cabo dichos controles poblacionales de oficio a la mayor brevedad, convocaremos acciones de protesta en nuestra provincia, pues la situación de indefensión y crispación del sector ganadero es generalizada, así como claramente justificada.

"Si no se cazan lobos aumenta el problema. La Dirección General del Medio Natural tiene que dar ordenes inmediatas y dejar de estudiar. La patrulla de control del sur del Duero debe tener autorización para actuar y, al norte, los celadores de la reserva la orden de eliminar lobos conflictos" manifiesta el representante de Medio Ambiente de COAG, José Manuel Soto.

Se constataba que los daños van 50% por encima de otros años. Es un desmadre y las ganaderías de vacuo de la Reserva de Caza de la Culebra todos los días con sobresalto. Ya no vale estar pendiente, tener perros y cercados. El lobo tiene que comer. ¡Qué queremos! Ahora la moda es decir lo que tenemos que hacer desde la ciudad. Es el mundo al revés. Tocará, de no actuar la Junta, salir a la calle porque parece que no existimos" manifiesta Soto.

En lo que que va de año 2010 han sido diversos los ataques de lobos denunciados por ganaderos de Sanabria,Carballeda y Sayago, que han golpeado al vacuno, al ovino e incluso al equino. El pasado año la provincia registró 170 ataques con un resultado de 384 animales muertos.