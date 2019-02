San Miguel del Valle perdió el dinero del plan de obras por no cumplir los plazos

El Ayuntamiento de San Miguel del Valle perdió el dinero del plan municipal de obras 2016-2017 "porque no contestó a los requerimientos de la Diputación de Zamora" en los que se preguntaba al Consistorio qué parte de la obra se había ejecutado con arreglo a la subvención y qué parte no, según informan desde la institución provincial. La presidenta Mayte Martín Pozo niega que hubiera motivación política alguna en "una decisión que se tomó de acuerdo con todos los informes de los técnicos y de la interventora" de la institución.

La denegación de esta subvención fue uno de los principales motivos que llevaron al alcalde socialista de San Miguel del Valle, Julio Hueso, a querer escindir su municipio de la provincia de Zamora para pasar a depender de la Diputación de Valladolid, como sus vecinos de Roales de Campos y Quintanilla del Molar, tal y como contaba en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el pasado miércoles.

Pero Martín Pozo cree que este alcalde "quiere salvar su gestión de cara a los vecinos mintiendo". Algunas de las farolas que se pretendían pagar con la subvención de la Diputación se colocaron en una calle que el Ayuntamiento no había incluido en el convenio firmado entre ambas administraciones, y lo que se requirió al Consistorio es que especificara el coste que suman esas luminarias y el coste que suman aquellas instaladas en las calles convenidas. El primer requerimiento fue emitido el 30 de abril y "la secretaria contestó que no tiene conocimientos técnicos", en junio la Diputación emitió un segundo requerimiento explicando qué información necesitaban, "pero no contestaron, aun así, hemos esperado hasta octubre, que es cuando en Junta de Gobierno aprobamos el expediente de pérdida del derecho a subvención", aclara la presidenta.

"Nosotros, desde la Diputación, siempre intentamos obrar en favor de los municipios con flexibilidad, y al margen de los colores políticos", afirma la presidenta, que cree que San Miguel del Valle podría haber cobrado la mayor parte del dinero que le correspondía por el plan de obras, "pero si ni siquiera te molestas en contestar a los requerimientos, tienes que ser consecuente y no puedes decir que te están quitando el dinero, tienes que ser consciente de que hay unos plazos que cumplir", añade. Aun así, este municipio pronto tendrá una segunda oportunidad de recuperar el dinero de las farolas cuando se habrá el periodo de alegaciones si separan el gasto incluido en el proyecto de la mejora.

Respecto al dinero del plan 2017-2018 que ya están cobrando algunos municipios, San Miguel del Valle no lo ha visto aún porque "está pendiente del informe de un técnico, ya que a la vista de la documentación presentada solo se ha ejecutado una parte de las obras", explica Martín Pozo. Los técnicos de la Diputación visitan todas las obras ejecutadas bajo estos planes provinciales en todos los municipios, por lo que tardan en resolver el 100% de los expedientes.

Según los datos proporcionados desde la Presidencia, a San Miguel del Valle se le han asignado 114.965 euros de la Diputación de Zamora en los últimos cuatro años –incluidos los planes de obras pendientes de ingreso–, que es una suma ligeramente mayor que la percibida por otros municipios de la zona de un tamaño similar, algunos de ellos gobernados por el Partido Popular. El dinero de los remanentes de tesorería "lo reservamos para las necesidades más básicas de los pueblos: problemas de agua, carreteras y caminos rurales" y San Miguel del Valle no ha cobrado nada porque "que nosotros sepamos no tiene problemas de ese tipo", ya que "en cuatro años este alcalde no ha pedido cita a Presidencia, y yo continuamente recibo a alcaldes de toda la provincia y de todo signo político que vienen a pedirnos ayuda", asevera Martín Pozo. La presidenta de la Diputación sostiene que ese dinero, al contrario de lo que sostienen los socialistas, no se reparte con criterios políticos: "atendemos inmediatamente a todos los pueblos con problemas de saneamiento o con problemas de abastecimiento en cuanto nos lo piden, por eso no hay convocatoria pública".

En cuanto al famoso puente destartalado para cruzar el río Cea, este forma parte de un camino agrícola, cuyo mantenimiento es competencia de los ayuntamientos. "Pero es que ni siquiera nos ha venido a contar ese problema ni nos ha pedido que le ayudemos en ese asunto", asegura la presidenta de la Diputación.

Por eso Mayte Martín Pozo considera que la intención del alcalde de San Miguel del Valle, del PSOE, es "hacer ruido" de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo, "controlado por algún alcalde de su partido, de otro municipio más grande", especula la presidenta. "Lo de que se iba a Valladolid ya me lo soltó en el último consejo de alcaldes antes de abandonar todos los socialistas la sala al toque de Luciano Huerga, y me preguntó si sabía dónde está San Miguel del Valle, por supuesto que lo sé, yo sé dónde están todos los municipios de la provincia", concluye.